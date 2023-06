Taylor Swift no Brasil em 2023: cantora anuncia três show no país; veja como comprar

Uma das cantoras mais amadas dos brasileiros, Taylor Swift, se apresentará no Brasil ainda neste ano. Ela vem para divulgar a a “The Eras Tour”, uma das mais concorridas em todo o mundo, acompanhada da cantora Sabrina Carpenter, que fará a abertura do show. Na última quarta-feira, o jornalista José Norberto Flesch já havia anunciado que a artista viria para o País, mas não deu muitos detalhes.

Taylor fará o show no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos estádios Nilton Santos e Allianz Parque, nos dias 18, 25 e 26 de novembro.

Nos Estados Unidos, Swift anunciou 52 datas em estádios com capacidade de 70 mil pessoas. Os ingressos foram disputados: esgotaram nas primeiras horas após abertos — e muita gente ficou de fora. No Brasil não deve ser diferente: a vinda da artista era muito esperada pelos fãs.

Como comprar os ingressos da Taylor Swift no Brasil em 2023?

Veja abaixo como será dividida a venda dos ingressos:

Pré-venda para os compradores dos shows de 2020: das 10h00 do dia 6/6 às 23h59 do dia 7/6/2023

Pré-venda para clientes C6 Bank Mastercard: das 10h00 do dia 9/6 às 23h59 do dia 10/6.

‍Venda geral: a partir das 10h00 do dia 12/6.

Os ingressos serão comercializados pela Tickets 4 Fun.

Qual o valor do show da Taylor Swift no Brasil?

Os valores ainda não foram anunciados, mas uma tabela de shows, baseado nos valores do Allianz Parque, já está circulando pela internet. Veja abaixo:

Pista Premium: a partir de R$ 525,00

Cadeira inferior: a partir de R$ 375,00

Cadeira superior: a partir de R$ 250,00

Cadeira inferior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 240,00

Cadeira inferior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 240,00

Cadeira superior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 190,00

Cadeira superior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 190,00

Quando será o show da Taylor Swift no Brasil em 2023?

Taylor Swift fará 3 shows no Brasil: