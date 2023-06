Taylor Swift virá para Curitiba? Fãs se revoltam após anúncio da cantora

Uma das cantoras mais amadas dos brasileiros, Taylor Swift se apresentará no Brasil ainda neste ano. Ela vem para divulgar a “The Eras Tour”, uma das mais concorridas em todo o mundo, acompanhada da cantora Sabrina Carpenter, que fará a abertura do show.

Mas o anúncio do show não agradou alguns fãs da cantora, especialmente os de Curitiba. Isso porque a Taylor Swift divulgou somente três datas no Brasil, sendo duas delas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. A capital paranaense, dessa vez, ficou de fora do circuito.

Fãs se revoltam

Nos Estados Unidos, Swift anunciou 52 datas em estádios com capacidade de 70 mil pessoas. Os ingressos foram disputados: esgotaram nas primeiras horas após abertos — e muita gente ficou de fora. No Brasil não deve ser diferente: a vinda da artista era muito esperada pelos fãs, mas ficará restrita ao eixo do Sudeste.

Com esse anúncios, os fãs ficaram bem insatisfeitos. A situação gerou vários "memes" na internet. Veja os mais engraçados:

Os melhores memes da Taylor Swift no Brasil

CURITIBA FORA EU ACREDITEI NESSA LOIRA DESGRAÇADA

pic.twitter.com/6qOAakKF4L — nonô franco (@elliexromania) June 2, 2023

pois é amigos

Curitiba não veio aí

acabaram com meu sonho

parabéns aos envolvidos pic.twitter.com/qZnYrqG9G6 — 𝖙𝖍𝖊𝖚𝖘 💜 𝒔𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒗 (@_theus_matt) June 2, 2023

calma ela ainda vai anunciar o show em curitiba pic.twitter.com/szT1gs77wE — ☆ (@11h28am) June 2, 2023

Como comprar os ingressos da Taylor Swift no Brasil em 2023?

Veja abaixo como será dividida a venda dos ingressos:

Pré-venda para os compradores dos shows de 2020: das 10h00 do dia 6/6 às 23h59 do dia 7/6/2023

Pré-venda para clientes C6 Bank Mastercard: das 10h00 do dia 9/6 às 23h59 do dia 10/6.

‍Venda geral: a partir das 10h00 do dia 12/6.

Os ingressos serão comercializados pela Tickets 4 Fun.

Qual é o valor do show da Taylor Swift no Brasil?

Os valores ainda não foram anunciados, mas uma tabela de shows, baseado nos valores do Allianz Parque, já está circulando pela internet. Veja abaixo: