Taylor Swift foi a única celebridade a 'recusar' FTX e é elogiada por Elon Musk

Taylor Swift pode ter sido a única celebridade a tratar a propaganda de investimentos em criptomoedas com responsabilidade e evitado um grande problema judicial para si mesma.

Segundo o advogado responsável por uma ação coletiva contra as principais celebridades que promoveram a FTX, a cantora pop foi a única a verificar se a corretora cripto estava vendendo valores mobiliários não registrados. Swift recusou um acordo de US$ 100 milhões oferecido pela FTX pouco antes da corretora falir.

Em novembro do ano passado, a FTX deixou de ser a segunda maior corretora cripto do mundo, com um time de celebridades a promovendo, para ir à falência em menos de uma semana com o vazamento de informações sobre a má gestão da empresa de Sam Bankman-Fried.

Agora, celebridades como Gisele Bündchen, Tom Brady, Shaquille O’Neal e Larry David enfrentam uma ação coletiva bilionária promovida pelo advogado Adam Moskowitz. O processo de US$ 5 bilhões de baseia na lei do estado da Flórida que proíbe a promoção de valores mobiliários não registrados e não exige que o promotor tenha sido fraudulento para ser processado.

“Você promove um título não registrado para benefício financeiro, você é responsável por todos os danos rescisórios”, disse Moskowitz no podcast “The Scoop”.

Recusa de Taylor Swift

Já era sabido sobre a oferta de US$ 100 milhões da FTX para Taylor Swift. Mas a novidade, segundo Moskowitz, é que a cantora foi a única celebridade procurada pela corretora que recusou o acordo por ter procurado se informar sobre as leis norte-americanas de valores mobiliários.

“A única pessoa que descobri que fez isso foi Taylor Swift. Em nossa descoberta, Taylor Swift realmente perguntou a eles: 'Vocês podem me dizer que esses não são títulos não registrados?'”, disse Moskowitz.

Swift acabou se livrando de um grande problema e agora não enfrenta a ação coletiva de Moskowitz, diferentemente das outras celebridades. Shaquille O’Neal, por exemplo, já afirmou que ficará longe das propagandas de criptomoedas depois de ser envolvido no processo.

Moskowitz afirmou no podcast que espera que as celebridades norte-americanas sigam o exemplo de Taylow Swift e se tornem mais cuidadosas com o assunto a partir de agora.

“Quero dizer, por que você promoveria criptomoeda se pode ser um título não registrado? Isso é simplesmente desconcertante para mim. Há uma longa lista de influenciadores que promoveram isso. Mas você sabe, você tem que ser realista. Quero dizer, não posso ir atrás de mil agora. Então você vai atrás dos maiores”, disse.

Elogio de Elon Musk

A notícia de que Taylor Swift teria se preocupado com a oferta irregular de valores mobiliários antes de aceitar fazer propaganda para a FTX não surpreendeu um grande nome da indústria. Elon Musk, da Tesla, SpaceX e Twitter, foi à rede social que comprou no ano passado para elogiar a cantora.

“Eu não estou surpreso. Taylor é inteligente e seu pai é um banqueiro de investimentos bem conceituado”, escreveu Musk em sua conta oficial.

Anteriormente, o que se sabia sobre o caso era que a equipe de Swift estava em contato com a FTX pouco antes da falência. Funcionários da FTX teriam afirmado que o acordo não teria sido concretizado por conta de exigências da cantora sobre uma cláusula no contrato mencionando uma possível turnê e que os executivos da FTX consideravam o investimento de US$ 100 milhões muito alto.

A cantora possui mais de 255 milhões de seguidores no Instagram e nomes do antigo alto escalão da FTX como Sam Bankman-Fried, Sam Trabucco e Caroline Ellison foram envolvidos em polêmicas de má gestão e ostentação do dinheiro de investidores em mansões nas Bahamas.

