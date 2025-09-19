Taylor Swift, LeBron e Kim Kardashian: bilionários, mas não tanto; entenda

Talvez o seu ídolo não seja tão rico quanto você imagina.

Celebridades como Taylor Swift, LeBron James e Kim Kardashian, embora bilionárias, não estão entre as 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, segundo a lista Forbes 400 de 2025.

Para figurar nesse grupo, é necessário atingir um patrimônio líquido mínimo de US$ 3,8 bilhões (aproximadamente R$ 20,5 bilhões).

Este valor é muito superior às fortunas dessas estrelas, que, apesar disso, continuam sendo algumas das mais valiosas do mundo do entretenimento e dos esportes.

Fortunas impressionantes, mas longe da lista

Taylor Swift, que se tornou bilionária em 2023, em decorrência do sucesso da turnê "Eras Tour" e à valorização de seu catálogo musical, possui uma fortuna estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,61 bilhões), segundo dados da Forbes.

A turnê "The Eras Tour" entrou para a história da música como a maior lucrativa de todos os tempos, ultrapassando US$ 2 bilhões em receita com 149 shows realizados entre 2023 e 2024.

Além da venda recorde de ingressos, que chegou a superar 11 milhões de espectadores, a cantora também se beneficia da valorização de seu catálogo musical e dos produtos licenciados que acompanham a turnê, gerando receitas que consolidam seu patrimônio.

A carreira musical de Taylor, que começou ainda jovem com composições country antes de se tornar um efeito pop, conta com uma base de fãs globais e, até o momento, 12 álbuns de estúdio.

Na contramão de artistas como Rihanna e Ariana Grande, que geram patrimônio também através de suas marcas, Taylor concentra toda sua fonte de renda em músicas.

LeBron James, estrela do basquete e também bilionário, acumula patrimônio líquido em torno de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,46 bilhões), fruto de contratos esportivos, patrocínios e investimentos empresariais.

Seus ganhos vão além dos negócios dentro das quadras da NBA, incluindo contratos lucrativos de patrocínio com marcas globais, investimentos diversificados em tecnologia, esportes e mídia, além de projetos empresariais como sua produção de conteúdo e participação na cadeia de restaurantes Blaze Pizza.

Já Kim Kardashian, empresária e figura de influência na cultura pop, possui cerca de US$ 1,7 bilhão (R$ 9,15 bilhões), resultado de negócios como a linha Skims e outras empreitadas.

Ela construiu seu império principalmente através de sua linha de roupas modeladoras Skims, além de contratos de beleza, perfumes e outras iniciativas empresariais.

Sua presença massiva nas redes sociais, combinada com o reality show da familia Kardashin/Jenner, o "Keeping up with the Kardashians, transformou Kim em uma força comercial.

A barreira entre bilionários e os 400 mais ricos

Apesar de serem bilionários, eles ficam fora da lista Forbes 400 devido à concentração extrema de riqueza nos Estados Unidos, onde os mais ricos acumulam fortunas que ultrapassam facilmente os US$ 10 bilhões.

A Forbes também considera para seu ranking o valor dos ativos líquidos, ou seja, uma riqueza que pode ser convertida rapidamente em dinheiro, descontando dívidas e impostos.

Esse critério ajuda a explicar por que algumas celebridades não figuram na lista. Além disso, a dinâmica de ações, investimentos e direitos autorais complexos também influencia a avaliação do patrimônio.