Como a Skims, de Kim Kardashian, planeja se tornar a Apple da moda

Com mais de 356 milhões de seguidores no Instagram, tudo o que Kim Kardashian publica, reverte em vendas. Em 2019, a empresária e influenciadora apresentou ao mundo a Skims, marca de shapewear para diferentes tamanhos de corpos e tons de pele. Nada extremamente revolucionário, mas com um bom marketing.

Quando a Skims entrou no mercado de roupas íntimas, concorrentes já consolidadas como Victoria’s Secret estava perdendo participação de mercado para outras novatas, como Savage X Fenty de Rihanna, ThirdLove, Parade, AdoreMe, e em breve para Skims.

Segundo o site Business of Fashion, a Skims abocanhou uma grande fatia do mercado, com uma taxa de crescimento anual composta de 37% entre 2022 e 2024. Com projeção de vendas para este ano na faixa de 1 bilhão de dólares.

No final do ano passado, a marca inaugurou sua loja principal na Quinta Avenida, em Nova York. E, para este ano, a Skims planeja abrir 16 novas lojas nos Estados Unidos. Atualmente são seis pontos de venda físicos no país.

A marca também abrirá cinco franquias no México e uma loja na conceituada Regent Street, em Londres no próximo ano. Segundo o BoF, há planos para abrir lojas em Dubai através do Al Tayer Group, e nos próximos nove meses, a Skims planeja estar em sete novos mercados.

“Estamos tentando construir as lojas Apple das roupas. O maior obstáculo para os clientes é simplesmente não estarmos disponíveis no varejo físico onde as pessoas vivem", disse o CEO Jens Grede ao BoF.

Clientes brasileiros podem adquirir as peças de Kardashian através do e-commerce da marca. Os sutiãs mais vendidos da Skims custam entre 345 reais e 385 reais. Há ainda peças de roupa como pijamas, vestido, blusas e saias, além de uma linha masculina. No entanto, a taxa de entrega para o país pode ultrapassar os 80 reais.

As grandes colaborações da Skims

Peças da Skims para os Jogos Olímpicos. (Instagram/Kim Kardashian West/Reprodução)

No início do ano, a Nike revelou não apenas uma colaboração, mas o lançamento de uma nova marca em parceria com a Skims: a NikeSkims.

Essa é a primeira vez que a Nike se une outra empresa para lançar uma nova marca.

Segundo a Nike, a nova marca pretende unir o mercado de fitness com o de shapewear, "oferecendo roupas que valorizam as curvas femininas e garantem alta performance para atletas profissionais e amadoras."

A NikeSkims será voltada para treinos intensos, como aulas de HIIT e corridas na esteira. “A parceria reúne o melhor das duas marcas para revolucionar o setor com inovação e inclusão”, diz Heidi O’Neill, presidente da Nike.

Originalmente prevista para ser lançada no primeiro semestre deste ano, a novidade foi adiada para o final do ano devido a atrasos na produção, segundo a Bloomberg.

Esta não é a primeira empreitada da Skims no universo esportivo. Anteriormente, a marcacriou as roupas íntimas para a delegação americana nos Jogos de Tóquio e é fornecedora oficial de roupas íntimas da NBA e USA Basketball.

Hoje, 24, a Skims apresentou uma coleção de banho colaborativa com a marca italiana Roberto Cavalli. A campanha estrelada por Kim e sua mãe, Kris Jenner, apresenta peças como maiôs, biquínis, lenço, vestidos, saias e calças aparecem em estampas florais e em animal print. A coleção estará à venda a partir de sexta-feira, 27.

“A longo prazo, nosso objetivo é liderar inovando em todas as categorias. Estamos construindo uma força cultural duradoura — colaborando com líderes globais, resolvendo necessidades reais e inspirando confiança em todos por décadas”, disse Kardashian ao BoF.