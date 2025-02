Michael Jordan para mulheres? Essa é a aposta da Nike para Kim Kardashian

A Nike deu um passo ousado para ampliar sua presença no segmento feminino ao anunciar uma parceria inédita com a Skims, marca de shapewear fundada por Kim Kardashian.

O lançamento da NikeSkims representa a primeira vez que a gigante do esporte firma uma colaboração com uma empresa externa para criar uma nova marca, sinalizando uma estratégia de longo prazo para reforçar sua conexão com o público feminino. As informações foram retiradas de Business Insider.

A colaboração entre Nike e Skims vai além das parcerias tradicionais da Nike com atletas e celebridades. O objetivo é estabelecer uma linha duradoura de roupas esportivas, calçados e acessórios voltados exclusivamente para mulheres, consolidando a estratégia de expandir a relevância da marca junto ao público feminino, um segmento que tem crescido exponencialmente no setor esportivo.

Quer liderar estratégias de Marketing? EXAME + Saint Paul promovem treinamento virtual (com certificado) sobre o tema; inscreva-se aqui

Michael Jordan para mulheres

Para o Business Insider, a estratégia lembra a bem-sucedida parceria entre a Nike e Michael Jordan, que começou em 1984 e se tornou um fenômeno global.

O contrato inicial de Jordan com a empresa rendeu um dos produtos mais icônicos da indústria esportiva: o Air Jordan. O impacto financeiro dessa colaboração é expressivo até hoje, com a marca Jordan gerando cerca de US$ 6,9 bilhões em receita no ano fiscal de 2024, representando 17% das vendas totais da Nike.

Agora, a empresa aposta no mesmo efeito de marketing com Kim Kardashian, que, além de ser uma das maiores influenciadoras do mundo, transformou a Skims em um império avaliado em US$ 4 bilhões em apenas cinco anos. A empresária tem mais de 350 milhões de seguidores no Instagram, garantindo uma vitrine poderosa para a nova parceria.

Para a Nike, essa aliança significa não apenas um reforço na presença feminina no mercado esportivo, mas também a oportunidade de capitalizar sobre a base de clientes fiéis da Skims. Segundo Rachel Wolff, analista da EMARKETER, a Nike ganha acesso a um público feminino altamente engajado, enquanto a Skims se beneficia da força da gigante esportiva em termos de produção e distribuição global.

Descubra como VOCÊ pode revolucionar campanhas de marketing. Inscreva-se por apenas R$ 37 e assista aulas com certificado sobre o tema.

Movimento estratégico premeditado

A NikeSkims já estava em desenvolvimento desde 2023 e faz parte de um movimento estratégico maior para fortalecer a presença da Nike entre as consumidoras. A parceria também sinaliza uma mudança no mercado esportivo, em que influenciadores e empreendedores de moda passam a ter um papel tão relevante quanto os atletas na construção de marcas e produtos.

A entrada da Skims no universo esportivo com o apoio da Nike pode redefinir a forma como o marketing de produtos femininos é conduzido no setor. O impacto da parceria dependerá da recepção do público e da capacidade da NikeSkims de se consolidar como referência no segmento, assim como a Jordan Brand fez no passado. Se bem-sucedida, essa união poderá ditar novos padrões para o branding e a performance de marcas esportivas voltadas para mulheres.

Se você quer conhecer as principais tendências do marketing e liderar nesta área, a EXAME + Saint Paul têm a resposta. A maior plataforma de negócios do Brasil se une a uma das melhores escolas de negócios do mundo para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.