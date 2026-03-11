Tapete vermelho e camelôs: a nada glamorosa Los Angeles na semana do Oscar

Los Angeles (Estados Unidos)* - Colocar os pés na cidade das estrelas na semana do Oscar é como entrar, sem pedir licença, em um imenso set de filmagem em fase montagem. Nos dias que antecedem a premiação, que neste ano será realizada no próximo dia 15, é fio espalhado no chão, estrutura de metal aparente, cortinas amarradas no teto, tapete vermelho embalado no plástico. O glamour mesmo fica para domingo.

Mesmo assim, a atmosfera luxuosa do Oscar atrai milhares de turistas do mundo todo para Los Angeles. Na famosa calçada da fama, em frente ao Teatro Dolby, onde a cerimônia de premiação é realizada todos os anos, uma estrutura gigantesca é montada com toldos, iluminação, estrutura de ferro e caixas de som, tudo fechado com alambrado. Seguranças vigiam o espaço 24h por dia, de olho nos curiosos que grudam na cerca para tirar uma "lasquinha" que seja dos bastidores da maior premiação de cinema do mundo. Basta um operário bater um prego ou ajustar uma lona para que dezenas de pessoas levantem os smartphones e comecem a gravar.

Alambrado ao lado do Teatro Chinês com as estruturas do Oscar (Luiza Vilela/EXAME)

Chama a atenção o mix de idiomas das pessoas ali em volta: a maior parte é estrangeiro, vindos sobretudo da América Latina ou da Ásia. Centenas deles circulam pela cidade, seja como turistas ou como vendedores, em busca de uma boa oportunidade de venda. É tanto sotaque e cultura que até parece que o clima de tensão que tem tomado as fronteiras dos Estados Unidos não é mais que um mero detalhe.

Nada de agentes do ICE nos arredores de Hollywood Boulevard. Nem polícia fiscalizando os camelôs, claramente improvisados.

A cidade na semana de um Oscar mais diverso

A rua fechada com alambrados para a estrutura do Oscar 2026 (Flavia Guerra/Divulgação)

A presença dessa quantidade de estrangeiros pode ser explicada, em parte, pela diversidade que vem sendo construída no prêmio. Neste ano, a cerimônia do Oscar começa a partir das 20h (horário de Brasília) e 50 filmes — entre curtas e longas-metragens — competem em 24 categorias. Destes, segundo apurou a Casual EXAME, 23 são produções ou co-produções estrangeiras.

Embora um outro camelô seja de um estrangeiro, a verdade é que os próprios estadunidenstes aproveitam a presença dos turistas. Locais montam os produtos em bancadas na Calçada da Fama e berram promoções no preço das estatuetas do Oscar de plástico para levar para casa em inglês e em um espanhol fajuto, carregado de sotaque americano. Tem prêmio de melhor tia, melhor avó. Até melhor chefe. Tudo entre US$ 5 e 10.

"Essa época do ano é um dos melhores momentos de venda da loja. Esse formato de vendas, de precificar tudo num único valor e dar brindes, é o que a gente sempre fez por aqui e o que dá certo", diz Brian, vendedor de uma das lojas de suvenir ao lado do famoso TCL Teatro Chinês e ao Teatro Dolby. "Aprendi a chamada em espanhol porque reparamos que são eles os que mais compram".

Loja de souvenirs do Oscar em frente ao teatro onde acontece a cerimônia

Além dos produtos já famosos do Oscar, há também estatuetas e lembranças personalizadas com nomes latino-americanos. É um aceno claro à comunidade de imigrantes e residentes que faz a engrenagem de Los Angeles girar, mas que raramente aparece nos holofotes da premiação.

No entorno do Dolby, os cinemas históricos também entram no jogo. O TCL Chinese Theatre e o El Capitan (da Disney) adaptam as programações para manter os indicados em cartaz. Estatuetas de plástico gigantes ficam posicionadas em lugares estratégicos para fotos.

Ao longo da Hollywood Boulevard, em cada esquina, banners gigantescos chamam atenção para os filmes indicados da vez, disputando espaço visual com o trânsito — que, acreditem, consegue ficar ainda mais caótico. Fora dela, turistas lotam outros pontos icônicos, da cidade, do letreiro de Hollywood ao Observatório Griffith, que é cenário do filme La La Land, vencedor de seis oscars em 2017.

Estúdios também tiram proveito da presença dos turistas. Tours guiados pela Paramount e Warner — os dois mais próximos de Hollywood — ficam com agenda lotada. Restaurantes adaptam o menu para o espanhol, garçons falam em outras línguas. A cidade se transforma para o cinema (e o turista), quer Donald Trump goste dessa presença ou não.

Como é o teatro do Oscar?

Dolby Theater, o teatro do Oscar (Flavia Guerra/ Divulgação)

O teatro que abriga a cerimônia, em si, também não tem nada de glamouroso: fica dentro de um shopping comum, com uma escada fixa por onde passam os atores e profisisonais de cinema no dia. O complexo todo fica aberto ao público até sexta-feira, 13.

Inaugurado em 9 de novembro de 2001 como Kodak Theatre, o Dolby desenvolvido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em parceria com a TrizecHahn para resolver problemas logísticos de sedes anteriores, como o Dorothy Chandler Pavilion. Foi projetado com inspiração em óperas europeias e custou US$ 94 milhões. Faz parte do complexo Hollywood & Highland (hoje Ovation Hollywood), com capacidade para 3.332 pessoas.

Ao longo dos anos, passou por várias mudanças, de nome à estrutura. A Eastman Kodak pagou US$ 75 milhões por direitos de nomeação até 2012. Quando faliu, houve uma renomeação temporária para Hollywood and Highland Center. Em maio de 2012, a Dolby Laboratories assumiu a gestão com um contrato de 20 anos, e instalou tecnologias como Dolby Atmos e atualizações contínuas de som — daí o nome Dolby Theater.

Até o dia que antecede a premiação, a estrutura de alambrado se limita à frente do teatro Dolby e o público ainda tem acesso. No sábado, 14, o quarteirão inteiro será fechado, com segurança reforçada. Só jornalistas, indicados e suas equipes, convidados e membros da organização circularão por ali.

Aos trancos e barrancos, Los Angeles é muito mais complexa e barulhenta do que a televisão deixa transparecer.

Quando será o Oscar de 2026?

A cerimônia acontece no dia 15 de março, domingo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar de 2026?

O Oscar será transmitido no Brasil pela TNT, HBO Max (streaming) e na TV Globo, com sinal aberto. A EXAME acompanha a premiação in loco, diretamente de Los Angeles.

Quais são os indicados ao Oscar de 2026?

