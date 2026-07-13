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Onde encontrar os filmes e séries de Sam Neill? Ator morreu nesta segunda-feira, 13

Astro de Jurassic Park construiu uma carreira de mais de cinco décadas entre blockbusters, dramas e séries de sucesso

Sam Neill: Do Dr. Alan Grant ao inspetor Chester Campbell, confira os títulos que ajudam a revisitar a trajetória do ator (Universal/Divulgação/Reprodução)

Sam Neill: Do Dr. Alan Grant ao inspetor Chester Campbell, confira os títulos que ajudam a revisitar a trajetória do ator (Universal/Divulgação/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de julho de 2026 às 23h22.

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O ator Sam Neill morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos, em Sydney, na Austrália. A informação foi confirmada pela família em comunicado publicado nas redes sociais.

Segundo a nota, a morte foi súbita e inesperada. Neill estava cercado pela família e, de acordo com o comunicado, estava livre do câncer. Os familiares também agradeceram à equipe do St Vincent's Private Hospital pelos cuidados prestados e pediram privacidade.

Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Sam Neill participou de dezenas de produções para o cinema e a televisão. Seu papel mais conhecido foi o do paleontólogo Dr. Alan Grant, protagonista de "Jurassic Park", filme dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1993. O personagem voltou a aparecer em "Jurassic Park III", de 2001, e em "Jurassic World: Domínio", lançado em 2022.

Entre o cinema australiano e Hollywood

Nascido na Irlanda do Norte e criado na Nova Zelândia, Sam Neill começou a carreira no cinema com "Sleeping Dogs", de 1977. Nos anos seguintes, consolidou seu nome com trabalhos como "Minha Carreira Brilhante", "A Profecia III: O Conflito Final" e "Possessão". Também recebeu indicação ao Globo de Ouro por sua atuação na minissérie "Reilly: Ace of Spies".

Na década de 1980, dividiu a cena com Meryl Streep em "Plenty - O Mundo de uma Mulher" e "Um Grito no Escuro". Também estrelou "Terror a Bordo", ao lado de Nicole Kidman.

Em 1990, integrou o elenco de "Caçada ao Outubro Vermelho". Três anos depois, viveu dois dos papéis mais marcantes de sua carreira em "O Piano", de Jane Campion, e em "Jurassic Park".

Nos últimos anos, também participou dos filmes da Marvel "Thor: Ragnarok" e "Thor: Amor e Trovão".

Na televisão, recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro por "Merlin" e voltou a ser reconhecido por papéis em séries como "The Tudors".

Mais recentemente, interpretou o inspetor-chefe Chester Campbell em "Peaky Blinders". Principal antagonista das duas primeiras temporadas, o personagem é um oficial da Polícia Real Irlandesa enviado a Birmingham para recuperar um carregamento de armas roubadas.

Onde assistir aos filmes e séries de Sam Neill?

  • A Profecia III: O Conflito Final (1981) - disponível no Disney+.
  • Terror a Bordo (1989) - pode ser alugado ou comprado no Prime Video.
  • O Piano (1993) — disponível na plataforma Looke.
  • Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros (1993) - disponível na Netflix, HBO Max e Prime Video.
  • A Caçada ao Outubro Vermelho (1990) — pode ser alugado ou comprado no Prime Video.
  • À Beira da Loucura (1994) — pode ser alugado ou comprado no Prime Video.
  • Jurassic Park III (2001) - disponível no Prime Video, Netflix e no Telecine.
  • The Tudors (2007) - pode ser alugado ou comprado no Prime Video.
  • Alcatraz (2012) - disponível no Prime Video.
  • Peaky Blinders (2013) - disponível na Netflix.
  • Thor Ragnarok (2017) - disponível no Disney+.
  • Thor: Amor e Trovão (2022) - disponível no Disney+.
  • Jurassic World: Domínio (2022) - pode ser alugado ou comprado no Prime Video e no YouTube, e por assinatura no Telecine. 
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