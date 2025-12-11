Tudo o que sabemos sobre o novo filme de 'Supergirl'; veja trailer

Pela primeira vez, a personagem Supergirl vai ganhar um filme solo dentro do universo da DC. Nesta quarta-feira, 11, a Warner divulgou o trailer oficial de "Supergirl". O filme chega aos cinemas em 26 de junho de 2026.

Veja tudo que sabemos sobre 'Supergirl'

O projeto faz parte de uma nova era da DC que começou com "Superman", de James Gun, lançado em julho deste ano.

O filme será uma ficção científica baseada na saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas histórias em quadrinhos (HQs) da DC.

O longa seria originalmente chamado "Supergirl: A Mulher do Amanhã", o mesmo nome das HQs, mas será lançado apenas como "Supergirl".

A super-heroína não estará na Terra, mas viajando pelo espaço em busca de justiça e diversão. O trailer mostra que a trama irá se passar logo após o aniversário de 23 anos da heroína.

Na trama, Supergirl será interpretada por Milly Alcock ("A Casa dos Dragão" e "Sereias") e se juntará à jovem Ruthye Marie Knoll, interpretada por Eve Ridley, para encontrar o assassino do pai da menina, o vilão Krem. Nas HQs, Ruthye funciona como um contraponto moral para Supergirl. Enquanto a primeira busca compaixão e empatia, a segunda é orientada pelo desejo de vingança. Jason Momoa, um rosto familiar na DC, que interpretou Aquaman no universo cinematográfico anterior, retorna ao estúdio, dessa vez como Lobo, um mercenário.

Qual é a relação com Superman?

Diferente do Superman, que foi enviado para o planeta Terra ainda enquanto bebê, Kara Zor-El, a Supergirl, cresceu em Krypton e carrega consigo o trauma da destruição de seu planeta.

Krypto, o Supercão que aparece no longa dirigido por James Gunn, também aparecerá na produção com destaque.

Logo no início do trailer, é possível ver Superman na capa de um jornal com Kara e Krypto após vencer as batalhas na Terra do último filme. Os fãs esperam que o novo filme apresente conexões diretas com o novo universo da DC que Gunn está criando.

Assista ao trailer: