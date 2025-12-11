Tudo o que sabemos sobre o novo filme de 'Supergirl'; veja trailer

Supergirl: Milly Alcock irá interpretar a super heroína kryptoniana (Warner/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14h15.
Pela primeira vez, a personagem Supergirl vai ganhar um filme solo dentro do universo da DC. Nesta quarta-feira, 11, a Warner divulgou o trailer oficial de "Supergirl". O filme chega aos cinemas em 26 de junho de 2026.
O projeto faz parte de uma nova era da DC que começou com "Superman", de James Gun, lançado em julho deste ano.
O filme será uma ficção científica baseada na saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas histórias em quadrinhos (HQs) da DC.
O longa seria originalmente chamado "Supergirl: A Mulher do Amanhã", o mesmo nome das HQs, mas será lançado apenas como "Supergirl".
A super-heroína não estará na Terra, mas viajando pelo espaço em busca de justiça e diversão. O trailer mostra que a trama irá se passar logo após o aniversário de 23 anos da heroína.
Na trama, Supergirl será interpretada por Milly Alcock ("A Casa dos Dragão" e "Sereias") e se juntará à jovem Ruthye Marie Knoll, interpretada por Eve Ridley, para encontrar o assassino do pai da menina, o vilão Krem.
Nas HQs, Ruthye funciona como um contraponto moral para Supergirl. Enquanto a primeira busca compaixão e empatia, a segunda é orientada pelo desejo de vingança.
Jason Momoa, um rosto familiar na DC, que interpretou Aquaman no universo cinematográfico anterior, retorna ao estúdio, dessa vez como Lobo, um mercenário.
Diferente do Superman, que foi enviado para o planeta Terra ainda enquanto bebê, Kara Zor-El, a Supergirl, cresceu em Krypton e carrega consigo o trauma da destruição de seu planeta.
Krypto, o Supercão que aparece no longa dirigido por James Gunn, também aparecerá na produção com destaque.
Logo no início do trailer, é possível ver Superman na capa de um jornal com Kara e Krypto após vencer as batalhas na Terra do último filme. Os fãs esperam que o novo filme apresente conexões diretas com o novo universo da DC que Gunn está criando.