Proibição das Bets devem mobilizar base de Lula, mas não mudar votos, diz CEO da AtlasIntel

RESUMO ＋ O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que medidas do governo Lula relacionadas às bets e ao Bolsa Família tendem a ter mais efeito na mobilização de eleitores do que na mudança de voto. Segundo ele, a polarização política deixou as posições de grande parte do eleitorado consolidadas.

A medida do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de proibir as bets — plataformas de apostas esportivas e cassino online — dificilmente deve alterar de forma significativa a escolha dos eleitores na reta final da eleição, segundo avaliação de Andrei Roman, CEO da AtlasIntel.

Para Roman, essas iniciativas têm maior potencial de mobilizar a participação dos eleitores do que de mudar votos já definidos.

Em entrevista ao programa Eleições em Pauta, da EXAME, Roman afirmou que ações como a restrição às apostas e o aumento do Bolsa Família fazem parte de uma disputa por mobilização em um cenário de alta polarização.

“Acho que eu tenho mais um efeito de mobilizar participação e menos de mudar opiniões”, afirmou Roman. Segundo ele, a longa trajetória política de Lula e a polarização em torno do presidente fizeram com que uma parcela significativa do eleitorado tenha posições "cristalizadas".

O tema entrou na reta final da eleição após o governo Lula anunciar uma medida provisória para proibir as bets, revertendo o modelo de regulamentação criado pelo próprio governo em 2023. A gestão federal justificou a decisão citando preocupações com endividamento das famílias e impactos sociais das apostas on-line.

Uma pesquisa da AtlasIntel mostrou que 75% dos eleitores defendem a proibição das apostas no país. O mesmo levantamento aponta que 36% dizem que Lula é o principal culpado pela disseminação das bets no Brasil.

Polarização reduz espaço para mudança de voto

Segundo Roman, a disputa presidencial ocorre em um ambiente no qual Lula mantém uma base ampla de apoio, mas também enfrenta um nível elevado de rejeição. Para o CEO da AtlasIntel, são poucos os eleitores que ainda enxergam o presidente com posições intermediárias.

“Em geral, ou gostam ou não gostam de Lula, e com uma intensidade dessa emoção bastante alta”, afirmou.

Na avaliação de Roman, esse cenário reduz o impacto de medidas pontuais anunciadas durante a campanha. “Por conta da polarização, os eleitores são bastante radicais”, disse, ao comentar as opiniões dos eleitores sobre Lula.

Para Roman, porém, medidas de caráter propositivo têm alcance limitado em um eleitorado altamente polarizado.

“Essas pautas mais propositivas não diria que necessariamente são determinantes”, afirmou.

Abstenção pode ser fator relevante na eleição

Roman também relacionou o cenário das bets e de outras medidas do governo ao nível de participação dos eleitores. Segundo ele, o país atravessa um ciclo eleitoral com menor mobilização política em comparação com outros momentos.

“Estamos num clima eleitoral fraco no país”, afirmou.

Para ele, a baixa temperatura política pode aumentar a importância da capacidade de cada campanha de levar seus apoiadores às urnas.

“Aquele lado que consiga mobilizar melhor seus simpatizantes vai acabar vencendo”, disse Roman, ressaltando que esse processo estaria mais ligado à rejeição aos adversários do que a propostas específicas.

Bolsa Família pode ter impacto maior no Nordeste

Embora avalie que medidas como aumento do Bolsa Família tenham efeito limitado para mudar votos já consolidados, Roman afirmou que elas podem ser relevantes em regiões específicas, especialmente no Nordeste.

“Principalmente no Nordeste, eu diria que o impacto do aumento do Bolsa Família é muito importante”, afirmou.

Segundo ele, a medida pode ter efeitos não apenas na disputa presidencial, mas também em eleições estaduais, em razão do cenário político local. O especialista citou grandes colégios eleitorais, como Bahia e Ceará, onde os atuais governadores petistas enfrentam dificuldade.

Roman afirmou que o impacto de medidas econômicas e sociais pode ser diferente conforme o perfil do eleitorado e a região do país.