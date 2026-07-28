Estúdio de Justin Baldoni é condenado a pagar mais de US$ 171 mil ao The New York Times

A Wayfarer Studios, produtora cofundada pelo ator e diretor Justin Baldon,

i foi condenada pela Justiça de Nova York a pagar US$ 171.616,20 ao The New York Times, encerrando mais uma etapa da longa batalha iniciada após uma reportagem sobre as acusações feitas por Blake Lively.

Decisão favorece o jornal

A decisão foi proferida pelo juiz Gerald Lebovits, da Suprema Corte de Nova York. Segundo o Entertainment Weekly, o magistrado concedeu julgamento sumário em favor do The New York Times e determinou que a Wayfarer Studios arque com os honorários advocatícios do veículo, conforme previsto pela legislação anti-SLAPP do estado, criada para proteger veículos de comunicação contra processos considerados sem base jurídica suficiente.

O jornal havia solicitado pouco mais de US$ 181 mil em honorários, mas o valor final foi reduzido para US$ 171.616,20 após o tribunal entender que parte das despesas apresentadas não poderia ser reembolsada.

Como o caso começou

A disputa teve origem em dezembro de 2024, quando o The New York Times publicou uma investigação sobre as denúncias de Blake Lively relacionadas aos bastidores de "É Assim Que Acaba". A reportagem abordava as acusações de assédio sexual e retaliação feitas pela atriz contra Justin Baldoni e outros envolvidos na produção do filme.

Em resposta, Baldoni, a Wayfarer Studios e outros autores moveram uma ação por difamação contra o jornal, pedindo US$ 250 milhões em indenização. O processo acabou sendo rejeitado, com a Justiça entendendo que a reportagem tratava de um tema de interesse público e estava protegida pela legislação aplicável à imprensa.

Jornal celebra vitória

Após a nova decisão, um porta-voz do The New York Times afirmou que a sentença reforça o propósito da lei anti-SLAPP, criada para impedir que ações judiciais sem mérito sejam usadas para intimidar veículos de imprensa. Já a Wayfarer Studios não comentou oficialmente a determinação judicial até a publicação das informações.

A condenação representa mais um revés para Justin Baldoni, que, em maio, encerrou a disputa judicial envolvendo o filme "É Assim Que Acaba" poucas semanas antes do julgamento. Pelo acordo, Blake Lively abriu mão de qualquer indenização financeira. Já Baldoni foi condenado pelo juiz a arcar com os honorários advocatícios de Lively, fixados em US$ 8 milhões.