Genial/Quaest: aprovação de Lula sobe e atinge melhor patamar desde janeiro

A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir e reduziu a diferença em relação à reprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15.

O levantamento mostra que 49% dos brasileiros desaprovam a gestão, enquanto 46% aprovam e 5% não sabem ou não responderam.

Na comparação com abril, a aprovação subiu três pontos percentuais, de 43% para 46%, enquanto a reprovação caiu de 52% para 49%.

Essa é a primeira vez que a aprovação de Lula sobe desde novembro de 2025, além de ser o melhor patamar desde janeiro.

No levantamento anterior, o governo havia registrado o pior patamar de reprovação em quase um ano.

A melhora na popularidade acontece após o encontro do petista com o presidente americano Donald Trump na semana passada e o lançamento do Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas.

A maioria dos eleitores (60%) também afirmou que o encontro entre Lula e Trump foi bom para o Brasil. Cerca de 56% dizem que Lula foi amigável e 56% consideram que o presidente do Brasil deve ser aliado dos EUA.

A população também avaliou de forma positiva o novo Desenrola. 50% afirmaram que a medida é uma boa ideia e outros 38% disseram que o programa vai ajudar muito a reduzir o endividamento. 27% acham que vai ajudar pouco e 33%, que não vai ajudar.

Melhora entre as mulheres e independentes

Segundo o levantamento, Lula melhorou principalmente na faixa entre 35 e 59 anos, em que a aprovação subiu de 41% para 47% e a desaprovação caiu de 54% para 48%, entre as mulheres, cuja aprovação subiu de 45% para 48% e voltou a superar a desaprovação (44%), e no grupo dos independentes, no qual a aprovação subiu de 32% para 37% e a desaprovação recuou de 58% para 52%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. O levantamento foi realizado por meio de entrevistas domiciliares presenciais, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-03598/2026.