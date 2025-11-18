Live-action de Street Fighter conclui gravações e confirma data de estreia

O filme em live-action de Street Fighter, produzido pela Legendary e distribuído pela Paramount Pictures, encerrou o processo de fotografia principal. O anúncio foi feito pelo diretor Kitao Sakurai, que assumiu o projeto após a saída dos irmãos Danny e Michael Philippou.

A produção segue agora para a fase de pós-produção, edição e possíveis ajustes adicionais, como refilmagens, caso sejam confirmadas.

Elenco reúne atores, lutadores e músicos

A adaptação é conduzida pela produtora responsável por títulos como Duna e Godzilla. O roteiro mais recente é assinado por Dalan Musson, mesmo roteirista de Capitão América: Admirável Mundo Novo.

O elenco reúne nomes de diferentes áreas do entretenimento. Andrew Koji interpreta Ryu, enquanto Noah Centineo assume o papel de Ken. David Dastmalchian foi escalado como M. Bison, e Jason Momoa interpreta Blanka.

Também estão no elenco Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile e Curtis “50 Cent” Jackson no papel de Balrog. Callina Liang vive Chun-Li, Vidut Jammwal será Dhalsim, Orville Peck interpreta Vega e Andrew Schultz fará Dan Hibiki.

Estreia prevista para outubro de 2026

A estreia nos cinemas está marcada para 15 de outubro de 2026. O filme pretende atualizar para as telas um dos universos mais conhecidos dos games de luta.

Criada em 1987, a série Street Fighter ultrapassou 50 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. O título mais recente, Street Fighter 6, lançado em junho de 2023, ampliou o alcance da marca nas plataformas atuais.

No audiovisual, a franquia teve resultados modestos. Street Fighter: A Última Batalha (1994) e Street Fighter: A Lenda de Chun-Li (2009) não alcançaram bom desempenho nas bilheterias, apesar da presença de nomes conhecidos em seus elencos.