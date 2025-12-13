Pop

Live-action de Street Fighter ganha primeiro trailer

Adaptação chega aos cinemas em 2026 e marca o retorno da franquia após longo hiato

Street Fighter: Live-action conclui etapa de gravações (Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08h26.

O filme live-action de Street Fighter teve seu primeiro trailer divulgado durante o The Game Awards 2025. A prévia apresentou os personagens clássicos da franquia da Capcom e confirmou a estreia do longa nos cinemas em outubro de 2026.

A produção marca uma nova tentativa de levar a série de jogos de luta para o cinema, apostando em um elenco numeroso e em uma abordagem mais fiel ao material original, lançado pela Capcom em 1987.

Estrelas do cinema, games e WWE

O longa será dirigido por Kitao Sakurai, conhecido pelo trabalho na série Twisted Metal. O roteiro mais recente é assinado por Dalan Musson, que também participou do desenvolvimento de Capitão América: Admirável Mundo Novo.

No elenco, Andrew Koji interpreta Ryu, enquanto Noah Centineo assume o papel de Ken. O vilão M. Bison será vivido por David Dastmalchian, e o brasileiro Blanka ficará a cargo de Jason Momoa.

 


A produção também conta com nomes do wrestling profissional. Roman Reigns interpreta Akuma e Cody Rhodes vive Guile. Curtis “50 Cent” Jackson foi escalado como Balrog, Callina Liang como Chun-Li e Vidut Jammwal como Dhalsim. O elenco ainda inclui Orville Peck como Vega e Andrew Schultz como Dan Hibiki.

Estreia e produção do novo filme

O lançamento de Street Fighter – O Filme está marcado para 15 de outubro de 2026. A produção é da Legendary, estúdio responsável por franquias como Duna e Godzilla, com distribuição da Paramount Pictures.

A nova adaptação busca se distanciar das versões anteriores lançadas em 1994 e 2009, que tiveram recepção negativa do público e da crítica, apesar de elencos conhecidos.

A franquia Street Fighter já vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo. O título mais recente, Street Fighter 6, lançado em 2023, consolidou a série como uma das mais relevantes do gênero de luta na indústria dos games.

