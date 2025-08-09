Entre os gêneros do cinema que costumam fazer sucesso com efeitos especiais e provocações para o futuro está a ficção científica, que, em geral, caminha lado a lado com a literatura. Em 2025, alguns filmes do tipo chegaram ao cinema no primeiro semestre — e já estão no streaming.

Se você é fã de aventuras no espaço, apocalipses zumbis e distopias futuristas, separamos uma lista com os 10 melhores filmes de ficção científica para assistir em 2025, incluindo filmes antigos que chegaram ou mudaram de streaming neste ano. Confira:

10 filmes de ficção científica para ver em 2025

Mickey 17 (2025)

Sinopse: Ambientado em 2054, Mickey Barnes é um “descartável”, um trabalhador substituível que é clonado para missões perigosas numa colônia espacial. A trama explora clonagem, identidade e sobrevivência enquanto Mickey enfrenta conflitos políticos e formas de vida alienígenas.

Onde assistir: HBO Max

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023)

Sinopse: O filme apresenta a décima edição dos Jogos Vorazes no universo de Panem, focando em Coriolanus Snow em sua juventude enquanto ele busca poder e glória no evento sangrento que molda seu destino.

Onde assistir: Prime Video

Extermínio: A Evolução (2025)

Sinopse: Décadas após um apocalipse zumbi, um grupo de sobreviventes parte em uma missão para desvendar novos horrores e mistérios do mundo devastado.

Onde assistir: Loja Prime Video para aluguel e compra

Separados pelas Estrelas (2025)

Sinopse: Em 2050, uma astronauta sonha em ir para Marte para encontrar sua mãe desaparecida e se apaixona por um músico na Terra, enfrentando os desafios do amor à distância no espaço.

Onde assistir: Netflix

The Discovery (2017)

Sinopse: Um cientista comprova a existência da vida após a morte, desencadeando uma onda de suicídios. Seu filho se apaixona enquanto tenta entender o significado dessa descoberta.

Onde assistir: Netflix

Ad Astra - Rumo às Estrelas (2019)

Sinopse: O engenheiro espacial Roy McBride viaja pelo sistema solar para encontrar seu pai desaparecido e descobrir uma ameaça que pode destruir a humanidade.

Onde assistir: Disney+, Netflix, Paramount+

Elevation - Linha de Perigo (2024)

Sinopse: Num mundo pós-apocalíptico, humanos sobrevivem nas montanhas acima de 2400 metros para escapar de criaturas monstruosas. Um pai embarca em uma missão arriscada para salvar seu filho doente.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV

Gemini: O Planeta Sombrio (2022)

Sinopse: Uma missão para terraformar um planeta distante fracassa quando a equipe encontra uma presença aterrorizante que ameaça sua sobrevivência.

Onde assistir: Prime Video

Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024)

Sinopse: Prelúdio de "Mad Max: Estrada da Fúria", o filme narra a origem da guerreira Furiosa enquanto ela luta para voltar para casa em um mundo pós-apocalíptico.

Onde assistir: Max, Amazon Prime Video, Apple TV

Um Lugar Silencioso: Dia 1 (2024)

Sinopse: Durante o início do apocalipse, uma mulher com doença terminal enfrenta criaturas sensíveis ao som e luta para sobreviver ao caos em Nova York.

Onde assistir: Netflix, Paramount Plus