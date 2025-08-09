Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Os 10 melhores filmes de ficção científica para assistir em 2025

Entre aventuras no espaço, apocalipses zumbis e distopias futuristas, esses são os melhores longas para conferir no streaming esse ano

Ficção científica: os melhores filmes do gênero para assistir em 2025 (Divulgação)

Ficção científica: os melhores filmes do gênero para assistir em 2025 (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08h25.

Tudo sobreFicção científica
Saiba mais

Entre os gêneros do cinema que costumam fazer sucesso com efeitos especiais e provocações para o futuro está a ficção científica, que, em geral, caminha lado a lado com a literatura. Em 2025, alguns filmes do tipo chegaram ao cinema no primeiro semestre — e já estão no streaming. 

Se você é fã de aventuras no espaço, apocalipses zumbis e distopias futuristas, separamos uma lista com os 10 melhores filmes de ficção científica para assistir em 2025, incluindo filmes antigos que chegaram ou mudaram de streaming neste ano. Confira:

10 filmes de ficção científica para ver em 2025

Mickey 17 (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Ambientado em 2054, Mickey Barnes é um “descartável”, um trabalhador substituível que é clonado para missões perigosas numa colônia espacial. A trama explora clonagem, identidade e sobrevivência enquanto Mickey enfrenta conflitos políticos e formas de vida alienígenas.

Onde assistir: HBO Max

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023)

yt thumbnail

Sinopse: O filme apresenta a décima edição dos Jogos Vorazes no universo de Panem, focando em Coriolanus Snow em sua juventude enquanto ele busca poder e glória no evento sangrento que molda seu destino.

Onde assistir: Prime Video

Extermínio: A Evolução (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Décadas após um apocalipse zumbi, um grupo de sobreviventes parte em uma missão para desvendar novos horrores e mistérios do mundo devastado.

Onde assistir: Loja Prime Video para aluguel e compra

Separados pelas Estrelas (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Em 2050, uma astronauta sonha em ir para Marte para encontrar sua mãe desaparecida e se apaixona por um músico na Terra, enfrentando os desafios do amor à distância no espaço.

Onde assistir: Netflix

The Discovery (2017)

yt thumbnail

Sinopse: Um cientista comprova a existência da vida após a morte, desencadeando uma onda de suicídios. Seu filho se apaixona enquanto tenta entender o significado dessa descoberta.

Onde assistir: Netflix

Ad Astra - Rumo às Estrelas (2019)

yt thumbnail

Sinopse: O engenheiro espacial Roy McBride viaja pelo sistema solar para encontrar seu pai desaparecido e descobrir uma ameaça que pode destruir a humanidade.

Onde assistir: Disney+, Netflix, Paramount+

Elevation - Linha de Perigo (2024)

yt thumbnail

Sinopse: Num mundo pós-apocalíptico, humanos sobrevivem nas montanhas acima de 2400 metros para escapar de criaturas monstruosas. Um pai embarca em uma missão arriscada para salvar seu filho doente.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV

Gemini: O Planeta Sombrio (2022)

yt thumbnail

Sinopse: Uma missão para terraformar um planeta distante fracassa quando a equipe encontra uma presença aterrorizante que ameaça sua sobrevivência.

Onde assistir: Prime Video

Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024)

yt thumbnail

Sinopse: Prelúdio de "Mad Max: Estrada da Fúria", o filme narra a origem da guerreira Furiosa enquanto ela luta para voltar para casa em um mundo pós-apocalíptico.

Onde assistir: Max, Amazon Prime Video, Apple TV

Um Lugar Silencioso: Dia 1 (2024)

yt thumbnail

Sinopse: Durante o início do apocalipse, uma mulher com doença terminal enfrenta criaturas sensíveis ao som e luta para sobreviver ao caos em Nova York.

Onde assistir: Netflix, Paramount Plus

Acompanhe tudo sobre:FilmesFicção científicaStreamingHollywood

Mais de Pop

Os 10 melhores filmes românticos para assistir em 2025

Netflix negocia transmissão de 'batalha entre rebatedores' de beisebol após ESPN cancelar contrato

Como calcular a idade de um gato? Contagem é diferente de cachorros; entenda

Dia Internacional do Gato: o que é preciso para adotar um pet, segundo especialista em felinos

Mais na Exame

Pop

Os 10 melhores filmes românticos para assistir em 2025

Mercados

Temos um favorito? Christopher Waller surge como principal aposta para presidir Fed

Negócios

Forever 21, Topshop, Fnac, Sears: as estrangeiras que vieram para o Brasil (e não deram certo)

Carreira

‘Quiet Cracking’: como a exclusão no trabalho pode prejudicar sua carreira e a saúde mental