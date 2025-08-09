Ficção científica: os melhores filmes do gênero para assistir em 2025 (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08h25.
Entre os gêneros do cinema que costumam fazer sucesso com efeitos especiais e provocações para o futuro está a ficção científica, que, em geral, caminha lado a lado com a literatura. Em 2025, alguns filmes do tipo chegaram ao cinema no primeiro semestre — e já estão no streaming.
Se você é fã de aventuras no espaço, apocalipses zumbis e distopias futuristas, separamos uma lista com os 10 melhores filmes de ficção científica para assistir em 2025, incluindo filmes antigos que chegaram ou mudaram de streaming neste ano. Confira:
Sinopse: Ambientado em 2054, Mickey Barnes é um “descartável”, um trabalhador substituível que é clonado para missões perigosas numa colônia espacial. A trama explora clonagem, identidade e sobrevivência enquanto Mickey enfrenta conflitos políticos e formas de vida alienígenas.
Onde assistir: HBO Max
Sinopse: O filme apresenta a décima edição dos Jogos Vorazes no universo de Panem, focando em Coriolanus Snow em sua juventude enquanto ele busca poder e glória no evento sangrento que molda seu destino.
Onde assistir: Prime Video
Sinopse: Décadas após um apocalipse zumbi, um grupo de sobreviventes parte em uma missão para desvendar novos horrores e mistérios do mundo devastado.
Onde assistir: Loja Prime Video para aluguel e compra
Sinopse: Em 2050, uma astronauta sonha em ir para Marte para encontrar sua mãe desaparecida e se apaixona por um músico na Terra, enfrentando os desafios do amor à distância no espaço.
Onde assistir: Netflix
Sinopse: Um cientista comprova a existência da vida após a morte, desencadeando uma onda de suicídios. Seu filho se apaixona enquanto tenta entender o significado dessa descoberta.
Onde assistir: Netflix
Sinopse: O engenheiro espacial Roy McBride viaja pelo sistema solar para encontrar seu pai desaparecido e descobrir uma ameaça que pode destruir a humanidade.
Onde assistir: Disney+, Netflix, Paramount+
Sinopse: Num mundo pós-apocalíptico, humanos sobrevivem nas montanhas acima de 2400 metros para escapar de criaturas monstruosas. Um pai embarca em uma missão arriscada para salvar seu filho doente.
Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV
Sinopse: Uma missão para terraformar um planeta distante fracassa quando a equipe encontra uma presença aterrorizante que ameaça sua sobrevivência.
Onde assistir: Prime Video
Sinopse: Prelúdio de "Mad Max: Estrada da Fúria", o filme narra a origem da guerreira Furiosa enquanto ela luta para voltar para casa em um mundo pós-apocalíptico.
Onde assistir: Max, Amazon Prime Video, Apple TV
Sinopse: Durante o início do apocalipse, uma mulher com doença terminal enfrenta criaturas sensíveis ao som e luta para sobreviver ao caos em Nova York.
Onde assistir: Netflix, Paramount Plus