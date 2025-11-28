'Stranger Things': 5ª temporada finalmente revela o que aconteceu com Max

ALERTA DE SPOILERS: este texto revela detalhes da 5ª temporada de "Stranger Things"

Desde o final da quarta temporada de Stranger Things, uma pergunta assombrava os fãs da série: o que realmente aconteceu com Max Mayfield? A resposta finalmente chegou no Volume 1 da quinta e última temporada, disponível na Netflix desde quarta-feira, 26, e não era exatamente o que o público imaginava.

Interpretada por Sadie Sink, Max sofreu um ataque brutal de Vecna no confronto final da quarta temporada. A personagem teve ossos quebrados e desde então, permanecia em coma no hospital, sem sinais de despertar, enquanto Lucas tocava incansavelmente "Running Up That Hill" ao seu lado, na esperança de reanimá-la.

Presa na mente do vilão

A revelação sobre o paradeiro de Max surge ao fim do episódio 3, quando a personagem reaparece após encontrar Holly Wheeler, irmã de Mike e Nancy, em um espaço enigmático, depois que a menina foi levada por um Demogorgon. O que os criadores Matt e Ross Duffer mostram é que, embora o corpo de Max esteja em coma no mundo real, sua consciência foi aprisionada dentro da mente de Vecna.

Na dimensão mental do vilão, Max acordou cativa em meio às próprias memórias de Henry Creel. Ela testemunhou passagens cruciais do passado dele, desde seus tempos no Laboratório de Hawkins até seus dias como estudante na escola onde Joyce e Hopper estudavam. Ao longo desses 18 meses em que permaneceu em coma, Max tentou escapar e chegou a vislumbrar Lucas sentado ao seu lado na cama do hospital, mas não conseguiu romper a prisão mental.

Para sobreviver, ela construiu um refúgio em uma das memórias de Vecna onde o vilão não pode alcançá-la.

Plano de fuga

A personagem de Sadie Sink revela que tem um plano para escapar das garras de Vecna, mas os detalhes não foram revelados no encerramento do Volume 1. A expectativa é que sua estratégia de fuga ganhe destaque na segunda parte da temporada, que chega em 25 de dezembro, com o episódio final programado para 31 de dezembro.

Em entrevista à revista Variety, Matt Duffer explicou que a ausência de Max nos primeiros episódios foi proposital. Ross Duffer complementou afirmando que o destino da personagem já estava traçado desde o final da temporada anterior. "Desde o fim da temporada 4, quando a mantivemos em coma, sabíamos que ela estava presa na mente do Vecna", revelou o criador.

Com a revelação de que Max está viva e consciente, ainda que aprisionada, os fãs aguardam ansiosamente pelos próximos episódios para descobrir se ela conseguirá escapar a tempo de participar do confronto final contra Vecna. A batalha decisiva pelo destino de Hawkins está apenas começando.