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Novo filme de Star Wars com Pedro Pascal marca retorno da franquia ao cinema

Filme chega em maio e amplia história iniciada no streaming com "O Mandaloriano"

Pedro Pascal: ator se emociona durante painel de novo filme de Star Wars na CCXP Mexico. (Angel Delgado/Getty Images para Disney)

Pedro Pascal: ator se emociona durante painel de novo filme de Star Wars na CCXP Mexico. (Angel Delgado/Getty Images para Disney)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06h42.

Pedro Pascal participou do painel de "Star Wars: O Mandaloriano e Grogu" durante a CCXP Mexico City e se emocionou ao falar sobre a estreia do projeto nos cinemas.

O ator subiu ao palco ao lado do diretor Jon Favreau, em uma participação não anunciada, para apresentar o filme que chega às telonas em 22 de maio e marca o retorno da franquia Star Wars ao cinema após 2019.

Vestindo a camisa da seleção mexicana para a Copa do Mundo de 2026, Pascal destacou o significado de levar o personagem Din Djarin para o formato cinematográfico após sua introdução na série "O Mandaloriano", lançada em 2019 no streaming da Disney+.

Segundo o ator, a experiência sempre foi pensada para evoluir além da TV.

Durante o painel, Pascal afirmou que via a produção como uma nova forma de narrativa dentro do streaming, mas que mantinha o desejo de ver a história no cinema, formato com o qual teve contato desde a infância ao assistir aos filmes da franquia com a família.

Ao falar em espanhol com o público, o ator se emocionou e precisou interromper a fala, sendo aplaudido pelos fãs presentes, que reagiram com gritos e ovacionaram seu nome. Na sequência, Pascal retomou a interação com a plateia e encerrou o momento enviando um beijo ao público.

Além dele e de Favreau, o elenco do filme inclui Sigourney Weaver e Jeremy Allen White. O projeto é o primeiro longa-metragem da franquia desde o último lançamento nos cinemas, em 2019,  e reforça a estratégia da Disney de retomar a presença da marca nas telonas após anos focada no streaming.

Favreau afirmou que a proposta do filme é equilibrar continuidade e acessibilidade, ampliando o alcance para novos espectadores sem perder a base de fãs consolidada.

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 26: Javier Ibarreche, Pedro Pascal, Diretor Jon Favreau, and Gaby Cam take at selfie as part of the CCXP Mexico 2026 at Centro Banamex on April 26, 2026 in Mexico City, Mexico. (Foto de Manuel Velasquez / Getty Images para Disney)

Javier Ibarreche, Pedro Pascal, o diretor Jon Favreau e Gaby Cam tiram selfie como parte da CCXP México 2026 no Centro Banamex em 26 de abril de 2026 na Cidade do México, México. (Manuel Velasquez/Getty Images for Disney)

Filme expande narrativa e evolução de personagens

A trama acompanha o caçador de recompensas Din Djarin e Grogu, também conhecido como Baby Yoda, em uma missão ligada à defesa da Nova República. Segundo Favreau, a dinâmica entre os personagens evolui em relação à série, com Grogu assumindo um papel mais ativo na história.

O diretor destacou que o personagem passa a ser retratado como aprendiz mandaloriano em treinamento, sob influência de Luke Skywalker, o que amplia suas habilidades e desenvolvimento dentro da narrativa.

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