Novo filme de Star Wars com Pedro Pascal marca retorno da franquia ao cinema

Pedro Pascal participou do painel de "Star Wars: O Mandaloriano e Grogu" durante a CCXP Mexico City e se emocionou ao falar sobre a estreia do projeto nos cinemas.

O ator subiu ao palco ao lado do diretor Jon Favreau, em uma participação não anunciada, para apresentar o filme que chega às telonas em 22 de maio e marca o retorno da franquia Star Wars ao cinema após 2019.

Vestindo a camisa da seleção mexicana para a Copa do Mundo de 2026, Pascal destacou o significado de levar o personagem Din Djarin para o formato cinematográfico após sua introdução na série "O Mandaloriano", lançada em 2019 no streaming da Disney+.

Segundo o ator, a experiência sempre foi pensada para evoluir além da TV.

Durante o painel, Pascal afirmou que via a produção como uma nova forma de narrativa dentro do streaming, mas que mantinha o desejo de ver a história no cinema, formato com o qual teve contato desde a infância ao assistir aos filmes da franquia com a família.

Ao falar em espanhol com o público, o ator se emocionou e precisou interromper a fala, sendo aplaudido pelos fãs presentes, que reagiram com gritos e ovacionaram seu nome. Na sequência, Pascal retomou a interação com a plateia e encerrou o momento enviando um beijo ao público.

Além dele e de Favreau, o elenco do filme inclui Sigourney Weaver e Jeremy Allen White. O projeto é o primeiro longa-metragem da franquia desde o último lançamento nos cinemas, em 2019, e reforça a estratégia da Disney de retomar a presença da marca nas telonas após anos focada no streaming.

Favreau afirmou que a proposta do filme é equilibrar continuidade e acessibilidade, ampliando o alcance para novos espectadores sem perder a base de fãs consolidada.

Javier Ibarreche, Pedro Pascal, o diretor Jon Favreau e Gaby Cam tiram selfie como parte da CCXP México 2026 no Centro Banamex em 26 de abril de 2026 na Cidade do México, México. (Manuel Velasquez/Getty Images for Disney)

Filme expande narrativa e evolução de personagens

A trama acompanha o caçador de recompensas Din Djarin e Grogu, também conhecido como Baby Yoda, em uma missão ligada à defesa da Nova República. Segundo Favreau, a dinâmica entre os personagens evolui em relação à série, com Grogu assumindo um papel mais ativo na história.

O diretor destacou que o personagem passa a ser retratado como aprendiz mandaloriano em treinamento, sob influência de Luke Skywalker, o que amplia suas habilidades e desenvolvimento dentro da narrativa.