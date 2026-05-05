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'Viva: A Vida é uma Festa' terá sessões com orquestra ao vivo em SP; veja datas

Exibições começam em 16 de maio no BTG Pactual Hall, com ingressos a partir de R$ 50

'Viva: A Vida é uma Festa': filme da Pixar venceu dois Oscar (Disney/Pixar/Divulgação)

'Viva: A Vida é uma Festa': filme da Pixar venceu dois Oscar (Disney/Pixar/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16h16.

O filme "Viva: A Vida é uma Festa" terá uma temporada especial com orquestra ao vivo em São Paulo.

As apresentações começam no dia 16 de maio, no BTG Pactual Hall, na zona sul da capital. A temporada segue até 7 de junho.

Além da exibição do longa, as sessões contarão com cantores interpretando a trilha sonora, dançarinos e outros efeitos especiais.

Os ingressos já estão à venda e são divididos em três setores, na modalidade inteira: balcão (R$ 50), plateia (R$ 230) e plateia VIP (R$ 230).

As apresentações acontecem aos sábados, às 11h e 15h, e aos domingos, às 11h e 16h. No feriado de 4 de junho, haverá uma sessão extra às 16h.

Sobre o que é 'Viva: A Vida é uma Festa'?

Lançado pela Pixar em 2017, o filme acompanha Miguel, um menino que sonha em se tornar músico, apesar da resistência da família. Em busca de respostas sobre seus antepassados, ele vai ao Mundo dos Mortos, onde embarca em uma jornada ao lado de Héctor.

A produção venceu duas estatuetas na Oscar de 2018, incluindo melhor animação e melhor canção original, por “Remember Me”.

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