Sylvester Stallone anuncia aposentadoria como ator; relembre seus principais papéis

Reconhecido pelos papéis em filmes de ação, Sylvester Stallone pode estar próximo da aposentadoria. Protagonista de 'Tulsa King', da Paramout+, Stallone, de 76 anos, afirmou que esse pode ser seu último trabalho como ator.

Em entrevista ao Indiwire, quando questionado sobre seus próximos projetos, o ator ressaltou que está focado em trabalhos fora das telas, como uma cinebiografia de Edgar Allan Poe e uma série com Stephen Kay. "Mas eu duvido que pegue algum trabalho como ator, na frente das câmeras. Acho que Tulsa King pode ser meu canto do cisne", complementou.

Tulsa King, da Paramount+, pode ser seu último papel como ator

'Tulsa King' é uma série que retrata a história do mafioso Dwight Manfredi (Stallone), que foi libertado da prisão após 25 anos. Ele acaba responsável por uma loja Tulsa, Oklahoma (EUA) e, ao tentar se reaproximar da família e dos negócios, ele forma uma nova equipe de mafiosos.

A série foi lançada na Paramount+ no dia 13 de novembro de 2022 e está no oitavo episódio em uma temporada de dez capítulos.

Veja abaixo alguns dos papéis mais relevantes da carreira de Stallone como ator:

Rocky, um Lutador (1976)

Filme que levou Stallone à indicação ao Oscar, Rocky se tornou um dos grandes clássicos do cinema. No papel principal, o ator dá vida a Rocky Balboa, um lutador de boxe e cobrador de dívidas de um agiota que recebe uma oportunidade para o campeonato mundial de pesos pesados dos Estados Unidos.

O drama esportivo fez uma receita de 225 milhões na época em que foi lançado. Um ano mais tarde, Rocky foi indicado a nove categorias do Oscar, dos quais saiu vencedor de três: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Edição.

Fuga para a Vitória (1981)

No papel do Capitão Robert Hatch, Stallone integra a equipe de jogadores na ''Partida da Morte'', um jogo de futebol não-oficial disputado entre prisioneiros soviéticos e soldados nazistas, no ano de 1942. A aventura ficou famosa pela participação de grandes nomes do futebol, como Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles e Kazimierz Deyna.

No filme, entretanto, Pelé interpreta um jogador de Trindad e Tobago, ao invés do Brasil — posto que o país não havia entrado na guerra até 1943.

Rambo: Programado para Matar (1982)

No papel de John T. Rambo, o protagonista, Stallone também fez o roteiro do longa-metragem. O filme aborda o soldado Rambo, das Forças Especiais dos Estados Unidos, que se torna prisioneiro dos vietnamitas durante a Guerra do Vietnã.

Quando escapa da prisão, o soldado busca a aposentadora e o retorno para a casa, mas acaba sendo caçado pela polícia local como criminoso. O filme teve receita de 125,2 milhões na época em que foi lançado.

Cobra (1986)

Também roteirista, Stallone embarca em uma jornada como Marion Cobretti, um policial indicado para serviços mais arriscados e até mesmo impossíveis. O filme retrata a luta de Stallone com um novo assassino em um clássico filme americano de ação.

O longa foi lançado dois anos após O Exterminador do Futuro e segue os mesmos padrões, com cenas de violência e ação com armas. A recepção da crítica, no entanto, não foi nada boa: ele recebeu seis indicações ao Framboesa de Ouro — paródia do Oscar para premiar filmes considerados ruins pelo público geral —, nas categorias de Pior Filme, Pior Ator, Pior Atriz, Pior Ator Coadjuvante, Pior Roteiro e Pior Revelação.

Os Mercenários (2010)

Já nos fim da primeira década dos anos 2000, Stallone voltou aos cinemas em um filme de ação de bastante sucesso, tanto como ator quanto como diretor. O longa-metragem aborda um grupo de mercenários de elite, que são encarregados de tirar um ditador latino-americano do poder, controlado por um ex-oficial da CIA.

Uma homenagem aos filmes de ação da década de 1980 e início da década de 1990, o filme se tornou um grande sucesso financeiro, com receita de cerca de 275 milhões.

Quem é Sylvester Stallone?

Um dos clássicos do cinema, Stallone é um dos atores de ação mais reconhecidos de Hollywood. Com mais de 50 anos de carreira, foi roteirista e protagonista de Rocky, Rambo e Os Mercenários. Pelos trabalhos em Rocky, o ator recebeu uma indicação ao Óscar na categoria de Melhor Roteiro, em 1977.

Foi só em 2016 que Stallone voltou a ser notado pela Academia, ano em que também recebeu a indicação a Melhor Ator Coadjuvante pelos trabalhos em Creed: Nascido para Lutar.

Stallone também participou de filmes da Marvel. Em 2017, interpretou Águia Estelar no primeiro Guardiões da Galáxia. Há rumores de que o ator participe do terceiro filme da franquia neste ano, mas nada foi confirmado. Para além do Oscar, Stallone já foi vencedor e nomeado a vários outros prêmios do cinema, tais como o Bafta Awards, César Awards, People's Choice Awards.

LEIA TAMBÉM:

Wandinha é renovada pela Netflix; veja quando estreia segunda temporada

BBB 23: Globo bate recorde de patrocinadores; veja quem serão os anunciantes