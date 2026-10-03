Clima fica fora da urna: apenas 3% dos candidatos abordam mudanças climáticas na campanha eleitoral

Na véspera do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para este domingo, 4 de outubro, a crise climática ainda ocupa pouco espaço na comunicação dos candidatos brasileiros.

Apenas 3% das 6.129 candidaturas monitoradas mencionaram mudanças climáticas durante o primeiro mês oficial de campanha.

O dado faz parte de um levantamento do Barômetro, projeto do estúdio de impacto FALA, que acompanha publicações feitas por candidatos à Presidência da República, aos governos estaduais, ao Senado e à Câmara dos Deputados. A análise considera perfis informados à Justiça Eleitoral no Instagram e no X (antigo Twitter).

Entre 16 de agosto e 15 de setembro, 186 candidaturas publicaram algum conteúdo relacionado a mudanças climáticas, somando 439 posts. O volume contrasta com a frequência de outros assuntos ambientais.

O agronegócio, por exemplo, apareceu em 4.001 publicações, quase dez vezes mais. Conflitos de terra tiveram 1.081 menções, enquanto eventos extremos apareceram em 667 posts.

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Eventos extremos não relacionados à crise climática

Se o termo mudanças climáticas aparece pouco, seus efeitos conseguem atravessar com mais facilidade o discurso eleitoral.

Um segundo recorte do Barômetro analisou a repercussão de enchentes, temporais, fumaça, seca e deslizamentos registrados recentemente em Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram encontradas 264 publicações de 114 candidaturas relacionadas a eventos extremos.

As mensagens se concentraram principalmente nas consequências imediatas: vítimas, danos materiais, solidariedade às populações atingidas, reconstrução, prevenção e infraestrutura. Já a conexão dos episódios com as mudanças climáticas, foi bem menos frequente.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, 17,3% das candidaturas monitoradas falaram sobre os temporais e as enchentes que atingiram o estado em setembro. Foram 176 publicações feitas por 68 candidatos. Apenas 17 desses posts mencionaram mudanças climáticas, equivalente a 9,7% do total. Só dois citaram diretamente o El Niño.

O cenário é semelhante em São Paulo. Das 871 candidaturas acompanhadas no estado, 20 mencionaram as enchentes e os deslizamentos recentes, o equivalente a 2,3%. Foram 27 publicações, das quais apenas cinco fizeram referência direta às mudanças climáticas. Nenhuma citou o El Niño.

No Amazonas, onde fumaça, queimadas, seca e calor entraram na campanha, 20 das 141 candidaturas monitoradas, ou 14,2%, falaram sobre os episódios. O levantamento identificou 52 publicações. O termo “fumaça” apareceu em 31 delas, “calor” em 25 e “queimadas” em 17. O El Niño, por outro lado, foi citado em apenas sete posts.

No Paraná, a presença foi ainda menor. Só 1,6% das candidaturas monitoradas mencionaram episódios como os tornados, temporais e o deslizamento registrado em Ponta Grossa. Das nove publicações identificadas, uma mencionou a crise climática e uma citou o El Niño.

Debate climático se concentra à esquerda

O levantamento também aponta uma forte concentração ideológica entre os candidatos que decidiram abordar diretamente as mudanças climáticas.

Das 186 candidaturas que mencionaram o tema no primeiro mês de campanha, 158 pertencem a partidos classificados como de esquerda (85% do total). Outras 16 são de partidos de direita e 12, de centro, respectivamente 9% e 6%.

A diferença aumenta quando se considera o volume de conteúdo publicado. Partidos de esquerda responderam por 92% dos 439 posts sobre mudanças climáticas. Já direita e centro representaram 4,1% e 3,6%, respectivamente.

A distribuição regional também é desigual. O Sul registra a maior proporção de candidatos que mencionaram mudanças climáticas, com 5%, seguido pelo Sudeste, com 3,5%. O Nordeste aparece na outra ponta, com apenas 1,6%.

Em números absolutos, porém, o Sudeste lidera: foram 207 publicações de 75 candidaturas.

Somados, Sul e Sudeste concentram quase 75% de todas as publicações sobre mudanças climáticas encontradas no país no período.

Agronegócio domina agenda ambiental

O contraste fica ainda maior quando o monitoramento é ampliado para outros assuntos da agenda socioambiental.

Entre os seis eixos acompanhados pelo Barômetro, o agronegócio foi de longe o mais citado, com 4.001 publicações no primeiro mês da campanha. O número é 3,7 vezes superior ao registrado para conflitos de terra, segundo assunto mais frequente, com 1.081 posts.

Na sequência aparecem eventos climáticos, com 667 publicações; conservação, com 481; mudanças climáticas, com 439; e energia e transição energética, com 375.

Entre os conteúdos que efetivamente tratam de mudanças climáticas, predominam posicionamentos favoráveis a temas como transição energética, adaptação e combate ao desmatamento.

No Sul, a adaptação aparece com mais força em um cenário ainda marcado pelas enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril de 2024.

O levantamento também encontrou cinco publicações classificadas como contendo narrativas de negacionismo climático, equivalentes a 1,1% dos 439 posts sobre o tema.