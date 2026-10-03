Candidatos a governador em São Paulo; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de São Paulo nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Policial Edjane, Tarcísio de Freitas, Vera Lúcia e Vivian Mendes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de São Paulo nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paulista.

Conheça os candidatos ao governo de São Paulo nas eleições de 2026:

• Carlos Machado (PCB) 21;

• Fernando Haddad (PT) 13;

• Izadora Dias (PCO) 29;

• Policial Edjane (Agir) 36;

• Tarcísio de Freitas (Republicanos) 10;

• Vera Lúcia (PSTU) 16;

• Vivian Mendes (UP) 80.

Quando vai ser a eleição para o governo de São Paulo

A eleição em São Paulo seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.