Candidatos a governador em São Paulo; veja o número e os nomes

Palácio dos Bandeirantes tem visita guiada para a decoração de Natal Governo de São Paulo (Governo de São Paulo/Divulgação)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21h42.
A disputa pelo Governo de São Paulo nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Policial Edjane, Tarcísio de Freitas, Vera Lúcia e Vivian Mendes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de São Paulo nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paulista.
Conheça os candidatos ao governo de São Paulo nas eleições de 2026:
• Carlos Machado (PCB) 21;
• Fernando Haddad (PT) 13;
• Izadora Dias (PCO) 29;
• Policial Edjane (Agir) 36;
• Tarcísio de Freitas (Republicanos) 10;
• Vera Lúcia (PSTU) 16;
• Vivian Mendes (UP) 80.
A eleição em São Paulo seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Carlos Machado, candidato do PCB ao Governo de São Paulo, concorre com o número 21.
Fernando Haddad, candidato do PT ao Governo de São Paulo, concorre com o número 13.
Izadora Dias, candidata do PCO ao Governo de São Paulo, concorre com o número 29.
Policial Edjane, candidata do Agir ao Governo de São Paulo, concorre com o número 36.
Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao Governo de São Paulo, concorre com o número 10.
Vera Lúcia, candidata do PSTU ao Governo de São Paulo, concorre com o número 16.
Vivian Mendes, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de São Paulo, concorre com o número 80.
Sete candidatos disputam o Governo de São Paulo nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de São Paulo será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.