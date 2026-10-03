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Candidatos a governador em São Paulo; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de São Paulo nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio dos Bandeirantes tem visita guiada para a decoração de Natal Governo de São Paulo (Governo de São Paulo/Divulgação)

Palácio dos Bandeirantes tem visita guiada para a decoração de Natal Governo de São Paulo (Governo de São Paulo/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21h42.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de São Paulo nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Policial Edjane, Tarcísio de Freitas, Vera Lúcia e Vivian Mendes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de São Paulo nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paulista.

Conheça os candidatos ao governo de São Paulo nas eleições de 2026:

• Carlos Machado (PCB) 21;

• Fernando Haddad (PT) 13;

• Izadora Dias (PCO) 29;

• Policial Edjane (Agir) 36;

• Tarcísio de Freitas (Republicanos) 10;

• Vera Lúcia (PSTU) 16;

• Vivian Mendes (UP) 80.

Quando vai ser a eleição para o governo de São Paulo

A eleição em São Paulo seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Carlos Machado nas eleições de 2026? ＋

Carlos Machado, candidato do PCB ao Governo de São Paulo, concorre com o número 21.

Qual é o número de Fernando Haddad nas eleições de 2026? ＋

Fernando Haddad, candidato do PT ao Governo de São Paulo, concorre com o número 13.

Qual é o número de Izadora Dias nas eleições de 2026? ＋

Izadora Dias, candidata do PCO ao Governo de São Paulo, concorre com o número 29.

Qual é o número de Policial Edjane nas eleições de 2026? ＋

Policial Edjane, candidata do Agir ao Governo de São Paulo, concorre com o número 36.

Qual é o número de Tarcísio de Freitas nas eleições de 2026? ＋

Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao Governo de São Paulo, concorre com o número 10.

Qual é o número de Vera Lúcia nas eleições de 2026? ＋

Vera Lúcia, candidata do PSTU ao Governo de São Paulo, concorre com o número 16.

Qual é o número de Vivian Mendes nas eleições de 2026? ＋

Vivian Mendes, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de São Paulo, concorre com o número 80.

Quantos candidatos disputam o Governo de São Paulo em 2026? ＋

Sete candidatos disputam o Governo de São Paulo nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de São Paulo? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de São Paulo será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de São Paulo? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Estado de São Paulo

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