Jão vai voltar? O que sabemos sobre a suposta audição do novo álbum em São Paulo

Tudo indica que uma nova era na carreira de Jão está prestes a começar. Fãs especulam que o cantor irá realizar uma audição coletiva de seu novo álbum no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no próximo domingo, 26.

Jão anunciou uma pausa na carreira por tempo indeterminado no começo de 2025, após uma apresentação no Lollapalooza Brasil. Em uma entrevista ao Fantástico, o cantor relatou que seu quarto álbum de estúdio "Super" encerrava o ciclo planejado desde o início da sua carreira e que era hora de descansar.

O que sabemos sobre o retorno do Jão?

Desde junho, fãs de Jão especulam sobre um possível retorno do cantor. Um dos principais indícios surgiu na madrugada de 29 de junho, quando, segundo relatos compartilhados nas redes sociais, ele teria gravado um projeto audiovisual no Masp, em São Paulo. Fotos da equipe no set circularam pela internet, mas o artista não apareceu em nenhuma delas.

A QUALQUER MOMENTO! Segundo o jornalista @otomhenrique, Jão gravou um clipe no MASP em São Paulo nesse fim de semana, na madrugada de sábado para domingo. A estrutura utilizava a obra “Coisa Cósmica” de Damián Ortega. 👀 pic.twitter.com/ShE9dR0ZCL — Jão em Alta (@jaoemalta) June 29, 2026

Na última segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa publicou no Diário Oficial da Cidade de São Paulo um parecer técnico favorável a um evento no Vale do Anhangabaú.

Marcado para o domingo, 26, das 14h às 20h, a atração denominada como "Audição - Jão" tem a U.F.O Sounds, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor, como organizadora do evento.

Em uma publicação recente no Instagram, o Novo Vale do Anhangabaú adicionou um "evento surpresa" na sua agenda da semana, marcado na mesma data e hora da suposta audição de Jão.

É importante lembrar que, no começo de junho, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por revelar anúncios de grandes shows no Brasil, utilizou suas redes sociais para informar que o cantor teria marcado uma apresentação única no Nubank Parque, em 25 de setembro deste ano.

Na mesma época, o portal Papelpop publicou com exclusividade que fontes próximas a Jão teriam confirmado a nova era do artista, com gravações do projeto em andamento em Santa Catarina e São Paulo.

Uma nova era para Jão

Enquanto o conceito de uma audição para os fãs não é algo novo na carreira de Jão, essa deve ser a maior edição do projeto da carreira do cantor. Em agosto de 2023, ele reuniu 12 mil pessoas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para a primeira audição do "Super".

A estrutura para o novo álbum, no entanto, deve ser ainda maior. Segundo a apuração do portal Popline, a previsão é que 15 mil pessoas estejam presentes no Vale do Anhangabaú durante o evento e um palco de mais de 30 metros de altura seja montado no espaço.

Se mantiver a estratégia dos lançamentos anteriores, é esperado que o novo álbum seja lançado na próxima segunda-feira, 27, no dia seguinte à audição.

Por enquanto, Jão ainda não confirmou nenhuma informação. Procurada pela EXAME, a equipe do cantor não respondeu até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.