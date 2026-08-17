Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

CEO da AWS diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia

Matt Garman afirma que o pensamento crítico será mais decisivo que habilidades técnicas no mercado dominado pela IA

CEO da Amazon diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia

CEO da Amazon diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h52.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 09h18.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Enquanto boa parte do mercado acredita que dominar habilidades técnicas como programação e aprendizado de máquina é o caminho mais direto para se destacar profissionalmente na era da inteligência artificial, Matt Garman, CEO da Amazon Web Services (AWS), aponta em outra direção. 

Para ele, o diferencial competitivo dos profissionais no futuro estará em uma habilidade antiga: o pensamento crítico.

Garman revelou o conselho que deu ao próprio filho, que está prestes a ingressar na universidade: independentemente do curso escolhido, o mais importante é desenvolver pensamento crítico. 

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize. Clique aqui para saber mais!

“Tem menos a ver com o desenvolvimento de habilidades e mais com como se tornar um pensador crítico. De certa forma, acho que essa será a habilidade mais importante daqui para frente”, afirmou.  As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Mais do que técnica: adaptabilidade e criatividade ganham espaço

Com a adoção acelerada de ferramentas baseadas em IA no ambiente corporativo, a AWS — assim como outras grandes empresas — já sinalizou planos para reduzir equipes administrativas e aumentar o uso de agentes automatizados. 

No entanto, segundo Garman, isso não significa que os profissionais estejam perdendo espaço. Pelo contrário: quem souber pensar de forma crítica, criativa e flexível terá papel essencial na nova lógica do trabalho.

"Acho que a capacidade de aprender coisas novas e se adaptar será tão importante quanto qualquer habilidade específica que você aprenda "Matt Garman, CEO da Amazon Web Services

E essa adaptabilidade não está restrita a profissionais da área de tecnologia. Universitários e trabalhadores de qualquer segmento podem desenvolver essas competências ao longo da carreira.

A inteligência artificial pode gerar ideias e executar tarefas com rapidez, mas ainda depende do olhar humano para identificar o que realmente importa.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com a EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais!

Oportunidade para profissionais que querem crescer com a IA

Para quem já está no mercado, Garman reforça que o domínio de habilidades como pensamento crítico e adaptabilidade não precisa vir de uma sala de aula formal. 

Há outras formas de desenvolver essas competências no dia a dia, como jogar jogos de estratégia, fazer perguntas investigativas no trabalho e buscar cursos online.

A comunicação também aparece como uma habilidade que, segundo o CEO da AWS, continuará sendo fundamental, incluindo:

  • Capacidade de escuta ativa
  • Empatia
  • Inteligência emocional 
  • Leitura de sinais sociais 

Treinamento em Inteligência Artificial promovido pela Saint Paul e EXAME

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a Saint Paul em parceria com a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência artificial. São quatro aulas online totalmente práticas pelo valor de R$ 37. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Garanta sua vaga!

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IAInteligência artificial
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

OpenAI adia IPO enquanto líderes de IA defendem ritmo mais cauteloso no avanço da tecnologia

Como a IA da IBM pode ajudar o homem a pisar na Lua em menos de dois anos

Guia definitivo para escrever prompts melhores no ChatGPT

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

Mais na Exame

Negócios

Dono do Cruzeiro tem 420 supermercados, 50 mil funcionários e fatura R$ 26 bilhões

Inteligência Artificial

OpenAI adia IPO enquanto líderes de IA defendem ritmo mais cauteloso no avanço da tecnologia

Mundo

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local

Casual

Dia da cachaça: destilado deixou de ser bebida de boteco?