CEO da AWS diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia

CEO da Amazon diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia
Redação Exame
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h52.
Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 09h18.
Enquanto boa parte do mercado acredita que dominar habilidades técnicas como programação e aprendizado de máquina é o caminho mais direto para se destacar profissionalmente na era da inteligência artificial, Matt Garman, CEO da Amazon Web Services (AWS), aponta em outra direção.
Para ele, o diferencial competitivo dos profissionais no futuro estará em uma habilidade antiga: o pensamento crítico.
Garman revelou o conselho que deu ao próprio filho, que está prestes a ingressar na universidade: independentemente do curso escolhido, o mais importante é desenvolver pensamento crítico.
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“Tem menos a ver com o desenvolvimento de habilidades e mais com como se tornar um pensador crítico. De certa forma, acho que essa será a habilidade mais importante daqui para frente”, afirmou. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Com a adoção acelerada de ferramentas baseadas em IA no ambiente corporativo, a AWS — assim como outras grandes empresas — já sinalizou planos para reduzir equipes administrativas e aumentar o uso de agentes automatizados.
No entanto, segundo Garman, isso não significa que os profissionais estejam perdendo espaço. Pelo contrário: quem souber pensar de forma crítica, criativa e flexível terá papel essencial na nova lógica do trabalho.
E essa adaptabilidade não está restrita a profissionais da área de tecnologia. Universitários e trabalhadores de qualquer segmento podem desenvolver essas competências ao longo da carreira.
A inteligência artificial pode gerar ideias e executar tarefas com rapidez, mas ainda depende do olhar humano para identificar o que realmente importa.
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Para quem já está no mercado, Garman reforça que o domínio de habilidades como pensamento crítico e adaptabilidade não precisa vir de uma sala de aula formal.
Há outras formas de desenvolver essas competências no dia a dia, como jogar jogos de estratégia, fazer perguntas investigativas no trabalho e buscar cursos online.
A comunicação também aparece como uma habilidade que, segundo o CEO da AWS, continuará sendo fundamental, incluindo:
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