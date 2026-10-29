'Sorria 3': Paramount confirma sequência com diretor de 'O Ritual'

A franquia de terror "Sorria" vai ganhar um terceiro filme. A Paramount confirmou o desenvolvimento de "Sorria 3", que terá mudanças importantes na equipe criativa. David Bruckner, conhecido por "O Ritual" e "Hellraiser", assumirá a direção da sequência.

Segundo a Variety, o roteiro ficará nas mãos de Nick Antosca, enquanto Parker Finn, criador da franquia e responsável pelos dois primeiros longas, continuará envolvido como produtor.

Quem vai dirigir 'Sorria 3'?

David Bruckner, o cineasta escolhido para comandar o terceiro capítulo da franquia, tem experiência no gênero de terror e dirigiu produções como "O Ritual" (2017), "A Casa Sombria" (2020) e a nova versão de "Hellraiser" (2022).

Bruckner também está envolvido em outros projetos, incluindo uma nova versão de "A Bolha Assassina", para a Warner Bros., e a adaptação de "The Caretaker", que terá Sydney Sweeney no elenco. O diretor ainda está associado a "Mice", produção da A24.

O roteiro de "Sorria 3" será escrito por Nick Antosca, que trabalhou em produções como "The Act", "Espíritos Obscuros" e "Verity", adaptação do livro de Colleen Hoover. Ele também é responsável pela minissérie "Cape Fear", da Apple.

Por que Parker Finn deixou a direção?

Parker Finn escreveu e dirigiu "Sorria" (2022) e "Sorria 2" (2024), consolidando a franquia como um dos sucessos recentes do cinema de terror.

Para o terceiro filme, o cineasta apresentou a proposta inicial da história e permanecerá como produtor ao lado da Temple Hill Entertainment. Jonathan Fass atuará como produtor executivo.

Finn está concentrado em outro projeto da Paramount: uma nova versão de "Possessão", clássico de terror lançado em 1981 e dirigido por Andrzej Żuławski.

O remake será estrelado por Margaret Qualley e Callum Turner, e estreia no dia 11 de junho de 2027 nos Estados Unidos.

Qual será a história de 'Sorria 3'?

A Paramount ainda não revelou detalhes sobre a trama do terceiro filme. Também não foram anunciados os integrantes do elenco ou os personagens que participarão da nova história.

Os dois primeiros capítulos apresentaram protagonistas diferentes, conectados pela presença de uma entidade sobrenatural que se manifesta por meio de sorrisos perturbadores.

No primeiro "Sorria", Sosie Bacon interpreta Rose Cotter, uma psiquiatra que começa a vivenciar acontecimentos assustadores após presenciar a morte de uma paciente.

Já "Sorria 2" acompanha Skye Riley, uma cantora pop interpretada por Naomi Scott, que passa a enfrentar experiências aterrorizantes enquanto se prepara para uma turnê.

O formato abre espaço para que o terceiro longa apresente uma nova vítima da entidade, embora essa possibilidade ainda não tenha sido confirmada oficialmente.

Franquia arrecadou mais de US$ 350 milhões

Lançado em 2022, "Sorria" começou como um projeto destinado ao streaming, mas acabou chegando aos cinemas após a Paramount apostar em seu potencial comercial.

A decisão se mostrou lucrativa. Segundo o Box Office Mojo, o longa arrecadou US$ 217 milhões mundialmente, incluindo US$ 105 milhões nos Estados Unidos.

A sequência, lançada em 2024, também teve desempenho positivo, com US$ 138,1 milhões em bilheteria mundial, diante de um orçamento de US$ 28 milhões.

Somados, os dois filmes ultrapassaram US$ 350 milhões em arrecadação global, resultado que ajudou a consolidar a franquia no catálogo de terror da Paramount.