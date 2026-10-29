'A Fazenda 18': Darlin, Giovanna ou Maíra? Enquete mostra qual participante vai sair do programa

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 29 (Reprodução / Record TV)
Freelancer
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11h33.
A "Fazenda 18" chegou à sexta roça da edição. Nesta quinta-feira, 29, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken.
Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".
Até as 08h30, já foram apurados 278.255 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Giovanna está sendo eliminada, com 20,15% dos votos.
Darlin aparece em primeiro lugar, com 42,79%, e Renata em segundo, com 37,07%.
A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.
Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.