Quem será o novo James Bond? três atores estão entre os finalistas para assumir o papel

A Amazon MGM Studios deve realizar na próxima semana a etapa final de testes para escolher o novo James Bond, segundo o Deadline. Ao menos quatro atores foram convidados para as audições que definirão o sucessor de Daniel Craig no papel do agente 007.

Entre os candidatos citados estão Jack Lowden, de Slow Horses; Callum Turner, de Mestres do Ar; e Josh O’Connor, de Wake Up Dead Man. A identidade do quarto participante não foi revelada.

Segundo o The Hollywood Reporter, Jack O’Connell e Jacob Elordi, cujos nomes circulavam entre os possíveis intérpretes do personagem, ficaram fora dessa rodada.

Jack Lowden, da série "Slow Horses", é um dos cotados para o papel de James Bond. (Apple TV+/Divulgação)

As audições estavam programadas para o início de outubro, mas conflitos nas agendas dos atores provocaram o adiamento. O estúdio pretende avaliar os finalistas em datas próximas para comparar suas atuações.

O anúncio ainda não tem data marcada. Fontes consultadas pelo Deadline acreditam que a escolha será divulgada até o fim do ano. A Amazon MGM Studios não comentou as informações.

Callum Turner: ator é um dos finalistas do teste de elenco para o novo James Bond. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Como será a nova fase de 007?

A escolha do protagonista integra a reorganização da franquia, que soma mais de 20 filmes desde os anos 1960. Durante décadas, o comando ficou com a família Broccoli: primeiro com Cubby Broccoli, fundador da Eon, e depois com Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Em 2025, a família negociou a transferência do controle criativo para a Amazon MGM Studios. O valor especulado da operação foi de US$ 1 bilhão.

Jacob Elordi, de "O Morro dos Ventos Uivantes", faz parte do trio de finalistas para o papel de James Bond. (O Morro dos Ventos Uivantes/Divulgação)

Para conduzir essa fase, o estúdio escolheu os produtores Amy Pascal, responsável por filmes do Homem-Aranha, e David Heyman, que trabalhou nas adaptações de Harry Potter.

O próximo longa terá direção de Denis Villeneuve, de Sicario e Duna, e roteiro de Steven Knight, criador de Peaky Blinders. A data de estreia ainda não foi anunciada.