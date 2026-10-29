B3 tira última prévia do Ibovespa da véspera do Natal; veja datas do novo calendário

A partir de janeiro de 2027, as novas carteiras dos índices de ações da B3 passam a valer na segunda segunda-feira de janeiro, maio e setembro, e não mais na primeira

de janeiro, maio e setembro, e não mais na primeira A regra estreia no próximo rebalanceamento, com a carteira definitiva entrando em vigor em 11 de janeiro de 2027 , uma semana depois do previsto

, uma semana depois do previsto A terceira prévia sai de 22 de dezembro para 4 de janeiro; as duas primeiras ficam mantidas em 1º e 16 de dezembro

A B3 vai mudar, a partir de janeiro de 2027, o dia em que as novas carteiras dos seus índices de ações começam a valer. Hoje, a composição atualizada entra em vigor na primeira segunda-feira de janeiro, maio e setembro. Com a mudança, ela passará a valer na segunda segunda-feira desses meses.

O ajuste atinge os chamados índices de renda variável da bolsa, grupo que tem o Ibovespa como principal referência. Segundo a B3, o objetivo é adequar a gestão dos índices às demandas do mercado.

Mudança já vale para a carteira de janeiro

A nova regra estreia no próximo rebalanceamento, nome dado à revisão periódica que define quais ações entram, quais saem e quanto cada uma pesa no índice. A carteira que passaria a vigorar em 4 de janeiro de 2027 começará a valer em 11 de janeiro.

As duas primeiras prévias, versões preliminares da carteira que a B3 divulga para o mercado se preparar, seguem nas datas já previstas, 1º e 16 de dezembro de 2026. A terceira e última prévia, que sairia em 22 de dezembro, foi transferida para 4 de janeiro de 2027, primeiro dia útil do ano.

Etapa Data anterior Nova data 1ª prévia 01/12/2026 01/12/2026 2ª prévia 16/12/2026 16/12/2026 3ª prévia 22/12/2026 04/01/2027 Início da carteira definitiva 04/01/2027 11/01/2027

Na prática, a última versão da carteira deixa de ser publicada às vésperas do Natal. No ciclo anterior, a terceira prévia saiu em 23 de dezembro de 2025, e a composição passou a valer em 5 de janeiro de 2026.

Por que a data importa

A troca de carteira não é apenas uma formalidade estatística. Fundos de índice e ETFs (fundos negociados na bolsa como se fossem ações, que replicam o desempenho de um índice) precisam comprar os papéis que entram e vender os que saem para continuar espelhando a nova composição. Por isso, as datas de prévia e de vigência funcionam como um calendário para gestores e investidores que acompanham quais empresas podem ganhar ou perder espaço no índice.

Com a nova regra, esse ajuste passa a acontecer uma semana mais tarde nos três ciclos do ano.

Perguntas frequentes

Quais são os índices de renda variável da B3?

São indicadores que medem o desempenho médio de um grupo de ações ou de outros ativos negociados na bolsa. Os mais conhecidos são:

Ibovespa : principal índice da bolsa brasileira, reúne as ações mais negociadas e serve de termômetro do mercado

: principal índice da bolsa brasileira, reúne as ações mais negociadas e serve de termômetro do mercado IBrX 100 e IBrX 50 : acompanham, respectivamente, as 100 e as 50 ações mais negociadas

: acompanham, respectivamente, as 100 e as 50 ações mais negociadas SMLL (Small Cap) : reúne empresas de menor valor de mercado

: reúne empresas de menor valor de mercado IDIV : concentra empresas que se destacam no pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio

: concentra empresas que se destacam no pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio IFNC : índice setorial que reúne bancos, seguradoras e outras empresas do setor financeiro

: índice setorial que reúne bancos, seguradoras e outras empresas do setor financeiro ISE : Índice de Sustentabilidade Empresarial, com companhias avaliadas por práticas ambientais, sociais e de governança

: Índice de Sustentabilidade Empresarial, com companhias avaliadas por práticas ambientais, sociais e de governança IFIX: mede o desempenho dos fundos imobiliários negociados na bolsa

O comunicado da B3 não lista individualmente quais índices seguem o novo calendário.

O que é o rebalanceamento?

É a revisão periódica da carteira teórica de um índice, ou seja, da lista de ativos que fazem parte dele e do peso de cada um. No caso do Ibovespa, ela acontece a cada quatro meses, com novas carteiras em janeiro, maio e setembro. Antes da versão definitiva, a B3 publica três prévias para que o mercado acompanhe as possíveis mudanças.

Para que serve o rebalanceamento?

Serve para manter o índice fiel ao que ele se propõe a medir. Empresas crescem, perdem liquidez (facilidade de comprar e vender a ação) ou passam por reestruturações. Sem a revisão, o índice deixaria de refletir o mercado real.

No Ibovespa, por exemplo, uma ação precisa estar entre as que somam 85% do índice de negociabilidade (medida da B3 que combina número de negócios e volume financeiro), ter sido negociada em pelo menos 95% dos pregões do período e não pode custar menos de R$ 1 (as chamadas penny stocks). Empresas em recuperação judicial também ficam de fora.

Como é definido o peso de cada ação?

No Ibovespa, o peso é calculado com base no valor de mercado do free float, a parcela das ações que está efetivamente disponível para negociação na bolsa, fora das mãos de controladores. Cada empresa pode ter, no máximo, 20% do índice.

A mudança afeta quem investe em ETFs?

A regra não altera os critérios de seleção nem a forma de cálculo dos índices, apenas a data em que a nova carteira começa a valer. Para quem tem ETFs ou fundos atrelados a esses índices, o ajuste das posições passa a ocorrer uma semana depois do que ocorria até agora.