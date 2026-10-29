Qualificado demais para a vaga: por que 43% dos candidatos apagam conquistas do currículo

Para conseguir a vaga, 43% dos candidatos já apagaram ou minimizaram algo do próprio currículo: experiências antigas, anos de carreira, conquistas, diplomas, cargos de liderança.

O dado é de uma pesquisa da plataforma de empregos Monster com 1.001 adultos nos Estados Unidos, e o motivo declarado é o medo de parecer qualificado demais para a função.

A disposição vai além de quem já fez. Outros 57% dizem que cortariam experiência do currículo se isso dobrasse as chances de contratação. O item mais omitido é o mais antigo: 18% já tiraram do documento os primeiros empregos da carreira. Datas de formatura, conquistas, diplomas de pós-graduação e cargos seniores também desaparecem.

O que os candidatos acham que o recrutador pensa

A autocensura parte de uma leitura sobre a cabeça de quem contrata. Para 36% dos entrevistados, os recrutadores temem que o candidato qualificado demais se entedie e saia na primeira oportunidade melhor. Outros 35% acreditam que mais experiência é associada a pedidos salariais maiores.

Há ainda quem aposte num desconforto mais pessoal: 13% acham que o gestor pode se sentir ameaçado por um currículo mais robusto que o dele.

Uma suspeita que vem da prática

A desconfiança tem base. Pouco mais de 20% dos participantes dizem ter ouvido de forma explícita que foram rejeitados por ter experiência demais para o cargo. Outros 19% afirmam ter indícios fortes de que esse foi o motivo. Somados, 4 em cada 10 acreditam já ter perdido uma vaga por excesso de qualificação.

O receio aparece antes mesmo da candidatura: 45% contam já ter se animado com uma vaga e, ao mesmo tempo, temido que o próprio histórico jogasse contra.

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Por que alguém busca uma vaga abaixo do próprio nível

A pesquisa também perguntou por que profissionais se candidatam, conscientemente, a cargos abaixo da própria experiência. A razão mais citada, por 25%, é o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Cerca de 18% querem menos responsabilidade e estresse, e quase 20% buscam uma empresa específica onde sonham trabalhar.

Estabilidade, trabalho remoto ou flexível e mudança de carreira completam a lista. Nenhum desses motivos indica falta de interesse pela vaga, que é justamente o que o candidato teme que o recrutador conclua.

Desconfiança dos dois lados da mesa

O comportamento se soma a um mercado em que contratantes e candidatos desconfiam uns dos outros, observa a revista americana Inc. Triagem por inteligência artificial, vagas anunciadas que não existem de fato, candidatos que aceitam propostas sem intenção de assumir e perguntas de entrevista feitas para pegar o entrevistado no erro fazem parte do mesmo cenário.

A própria Monster sugere uma saída às empresas: perguntar aos candidatos experientes o que os motiva naquela vaga, em vez de presumir suas intenções pelo histórico. Segundo o relatório, a prática ajuda a não descartar bons profissionais.

Editar o currículo é diferente de se apagar

Adaptar o currículo a cada vaga é prática recomendada. A coach de carreira Caroline Ceniza-Levine, colunista da Forbes, sugere limitar currículo e LinkedIn aos últimos 10 a 15 anos, preservando experiências antigas que ainda tenham valor, e manter a entrevista focada no que o candidato entregaria no cargo em disputa.

Se a recomendação da Monster pegar, a pergunta sobre motivação vai chegar. Responder bem exige saber contar a própria trajetória e ligar cada experiência ao que a vaga pede.

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O currículo pode ser editado. A motivação, o recrutador vai querer ouvir.

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