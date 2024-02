'Bom Dia, Verônica', 'Batalha das Solteiras' e 'Com Amor, Simon': o que entra na Netflix essa semana

O mês do Carnaval chegou e a Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em fevereiro. Para aqueles que não curtem a folia na rua mas querem aproveitar o feriado em casa, o mês é recheado de conteúdos inéditos, com novas estreias de séries e filmes originais.

Entre os principais destaques está a estreia de "Bom Dia, Verônica", "Batalha das Solteiras" e o filme "Com Amor, Simon".

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 3ª semana de fevereiro de 2024

Séries que entram esta semana na Netflix

Bom Dia, Verônica: Temporada 3 | 14/02/2024

Casamento às Cegas: Temporada 6 | 14/02/2024

House of Ninjas | 15/02/2024

Batalha das Solteiras | 15/02/2024

AlRawabi School for Girls: Temporada 2 | 15/02/2024

Filmes que entram esta semana na Netflix

Jogos de Amor | 14/02/2024

Agência do Amor | 14/02/2024

Me Mate, Querido | 13/02/2024

Com Amor, Simon | 15/02/2024

Documentários que entram esta semana na Netflix