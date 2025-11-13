Sobre o que é a série 'Pluribus', da Apple TV?

A aguardada série Pluribus estreou Apple TV+ no dia 7 de novembro de 2025.

De forma semelhante a Ruptura, sucesso do serviço de streaming, a nova série de Vince Gilligan é uma ficção científica que promete fazer barulho. Com apenas dois episódios, a história já conquistou os primeiros elogios da crítica.

Gilligan é o renomado roteirista e produtor por trás de séries como Arquivo-X, Breaking Bad e Better Call Saul. A nova produção promete um misto de humor negro e drama existencial.

Trazendo à tona questões como a felicidade e o significado da vida em um cenário pós-apocalíptico, os episódios serão liberados semanalmente às sexta-feiras.

Enredo da série

A trama de Pluribus começa com um evento que transforma a maior parte da população mundial, uma tradição no gênero pós-apocalíptico.

Após a descoberta de um sinal alienígena contendo uma fórmula genética, experimentos científicos criam um vírus psíquico, que faz com que as pessoas se tornem excessivamente amigáveis.

O resultado é uma espécie de “hive mind” ou consciência coletiva, da qual apenas doze indivíduos não são parte. Um deles é a protagonista Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, conhecida por seu papel em Better Call Saul.

Carol, uma autora de livros de romance, é uma mulher amarga e emocionalmente instável. Ao contrário dos outros sobreviventes, ela resiste ao desejo de se integrar à nova ordem mundial.

Com um elenco que também inclui Karolina Wydra e Carlos Manuel Vesga, Pluribus explora o dilema moral da protagonista, que é forçada a se tornar uma líder em um mundo onde a individualidade foi quase extinta.

Parceria entre Gilligan e Seehorn

Gilligan, que escreve e dirige a série, criou a personagem de Carol especificamente para Seehorn, reconhecendo seu talento de capturar ao mesmo tempo o humor e a tensão de momentos dramáticos.

O desenvolvimento da personagem reflete a visão de Gilligan de que, em tempos de crise, os heróis podem surgir de onde menos se espera. Especialmente de pessoas que, à primeira vista, não possuem nenhuma habilidade para lidar com tais situações.

Pluribus também reflete o estilo de Gilligan, conhecido por narrativas complexas e personagens ambíguos.

Em entrevista à Variety, ele mencionou que a ideia de Pluribus surgiu quase uma década atrás e que a série oferece uma visão sobre o mundo moderno, onde a obsessão por conforto e felicidade pode ser tanto uma benção quanto uma maldição.

A série não se limita a ser uma crítica social, mas também questiona como as grandes tecnologias e a busca por uma vida sem conflitos podem afetar a liberdade individual.

Renovada para a segunda temporada

Além de chamar a atenção pela história e pela direção, Pluribus já foi renovada para uma segunda temporada, o que é um indicativo de sua recepção positiva, tanto pelos fãs como pela crítica especializada.

Confira abaixo o trailer da série: