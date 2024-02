Breaking Bad da vida real? Homem é preso por relatar roubo em seu laboratório de metanfetamina

Um homem de Nova York foi preso por telefonar para a polícia e notificar um roubo em seu laboratório secreto de metanfetamina. Matthew Leshinsky, de 23 anos, se confessou culpado na última semana, em ocorrência que as autoridades americanas compararam com a série "Breaking Bad".

Segundo o portal CBS News, no dia 7 de junho de 2023, Leshinsky ligou para o 911 para relatar o roubo em seu suposto estabelecimento comercial. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram vidros quebrados na entrada, o que parecia ser um laboratório clandestino usado para produzir metanfetamina.

“Este réu dirigia um laboratório de drogas no estilo Breaking Bad e tentou ocultá-lo sob o pretexto de um negócio legítimo. Ele então se entregou quando relatou que ocorreu um roubo no mesmo negócio”, disse o promotor distrital do condado de Suffolk, em um comunicado publicado pela CBS.

Os policiais encontraram mais de 100 itens de equipamento de laboratório, bem como reagentes químicos e solventes para produzir e fabricar metanfetamina. A polícia também recuperou US$ 40 mil em dinheiro, uma quantidade não revelada de ecstasy, cerca de 90 gramas de metanfetamina e mais de 625 mil miligramas de cetamina pura.

Na quinta-feira, 15, Mathew se declarou culpado de nove acusações, que inclui posse criminosa de substância controlada e tráfico de drogas. Ele deve voltar ao tribunal para ser sentenciado em 20 de março.

Por que o caso foi comparado a série Breaking Bad?

"Breaking Bad" é uma série de televisão norte-americana que foi ao ar de 2008 a 2013. A história gira em torno de Walter White, um professor de química do ensino médio que é diagnosticado com câncer terminal.

Walter então preocupado em deixar sua família com recursos financeiros, decide usar suas habilidades em química para fabricar uma laboratório de metanfetamina.

Apesar do intuito de Matthew Leshinsky não ser igual ao personagem da série, a história do laboratório é bem parecida.