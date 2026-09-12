O spa brasileiro que quer ensinar seus hóspedes a desacelerar

Em meio a uma rotina marcada por excesso de compromissos, telas e estímulos constantes, o descanso passou a ser um desafio. Para muitas pessoas, não basta apenas interromper a rotina por alguns dias, mas buscar experiências capazes de reorganizar hábitos e criar uma pausa real no cotidiano.

É nesse contexto que a Lapinha Spa, localizada em Lapa, no Paraná, construiu sua proposta. Com 53 anos de história, o espaço combina medicina do estilo de vida, alimentação planejada, atividades físicas, práticas contemplativas e contato com a natureza em uma experiência voltada ao cuidado do corpo e da mente.

Instalada em uma fazenda de 550 hectares, em uma área preservada de Mata Atlântica e Araucárias, a Lapinha propõe uma mudança de ritmo desde os primeiros momentos da estadia. A atenção, antes concentrada em compromissos e notificações, passa a ser direcionada aos detalhes do ambiente. Os diferentes sons dos pássaros ao longo do dia, os aromas das plantas do jardim, como lavanda, cipreste e alecrim, e os caminhos percorridos durante as atividades.

A lógica do espaço é que o bem-estar seja construído a partir de uma combinação de pequenos hábitos. Caminhadas, alimentação equilibrada, sono adequado e momentos de contemplação fazem parte de uma rotina estruturada para estimular uma relação mais consciente com o próprio corpo.

Alimentação como momento de pausa

Um dos pilares da experiência é a alimentação. A Lapinha trabalha com uma dieta ovolactovegetariana planejada e supervisionada por médicos e nutricionistas, com ingredientes orgânicos cultivados na própria fazenda.

Mais do que uma refeição dentro da programação, os momentos de alimentação funcionam como pausas ao longo do dia. A proposta é estimular uma relação mais atenta com a comida, observando sabores, horários e a forma como os alimentos influenciam energia e disposição.

A experiência também reforça uma mudança de perspectiva, já que as transformações físicas aparecem como consequência da construção de hábitos mais saudáveis. O foco deixa de estar apenas em resultados imediatos e passa para a criação de uma rotina sustentável.

Lapinha Spa: 53 anos de história em Lapa, Paraná (Divulgação/Divulgação)

Arte, sons e práticas de atenção plena

Além da alimentação e das atividades físicas, a Lapinha aposta em experiências variadas que estimulam presença e desaceleração. Cada semana temática do spa é dedicada a um assunto específico, combinando aprendizado, práticas contemplativas e atividades vivenciais.

Entre as programações realizadas está a Semana de Artes na Cerâmica, que utiliza o trabalho manual como uma forma de estimular concentração e conexão com o momento presente. A atividade reúne oficinas de cerâmica, incluindo a técnica japonesa Raku, em que os participantes acompanham todo o processo de criação das peças, desde a pintura até a transformação provocada pela queima.

A programação também inclui práticas como tecelagem manual e marmorização em tecido, além de momentos culturais. A proposta é criar uma relação diferente com o tempo, em uma atividade que valoriza o processo e não apenas o resultado final.

Outro destaque é o Sound Healing, realizado no Quiosque de Terapia Sonorium. A prática utiliza sons e vibrações como ferramenta de relaxamento e integra a proposta da Lapinha de combinar diferentes formas de cuidado.

Saúde mental entra na programação

A próxima programação temática da Lapinha terá como foco a saúde mental. Entre 29 de novembro e 5 de dezembro, o spa realiza a Semana de Imersão em Saúde Mental: Qualidade de Vida e Saúde Emocional, em parceria com a Clínica Arthur Guerra.

A proposta é unir a abordagem da medicina do estilo de vida, base da metodologia da Lapinha, a uma programação voltada à reflexão sobre hábitos, emoções e comportamento.

Ao longo da semana, os participantes terão contato com palestras, atividades vivenciais e práticas contemplativas conduzidas por especialistas em saúde mental. Entre os temas abordados estão ansiedade, depressão, transtornos alimentares, compulsões, uso excessivo de telas, manejo do estresse e construção de hábitos mais saudáveis.

A programação inclui encontros sobre dopamina, comportamento alimentar, vínculos, impulsividade e tomada de decisões, além de oficinas e momentos de meditação guiada. As atividades começam com uma prática contemplativa e terminam com a leitura de um poema, reforçando a proposta de desacelerar e criar espaços de atenção ao longo do dia.

Entre os destaques estão os encontros sobre temas como “Prazer, recompensa e dopamina: por que buscamos o que nos faz mal” e “Entre o impulso e a escolha: tolerância ao mal-estar e decisões conscientes”. A programação será encerrada com um concerto.

A proposta da Lapinha vai além de oferecer alguns dias de descanso. A experiência é estruturada para estimular mudanças na relação dos hóspedes com a própria rotina, combinando alimentação equilibrada, atividade física, contato com a natureza e práticas voltadas à atenção plena.

A lógica da Lapinha é que as transformações físicas sejam consequência de escolhas mais consistentes. A redução de medidas, a melhora da disposição e outras mudanças percebidas no corpo aparecem como resultado de uma rotina construída a partir de alimentação adequada, movimento e descanso.

Mais do que uma pausa temporária, a proposta é levar para fora da fazenda alguns aprendizados incorporados durante a hospedagem, como comer com mais atenção, respeitar o tempo de descanso, observar os sinais do corpo e criar hábitos que possam permanecer no dia a dia.

A principal proposta da Lapinha não está apenas em proporcionar alguns dias de descanso, mas em ensinar uma nova relação com a rotina. A ideia é que o cuidado não fique restrito ao período da hospedagem, mas seja incorporado ao cotidiano por meio de escolhas mais conscientes.