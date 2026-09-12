Rock in Rio hoje: onde assistir aos shows deste sábado, 12, ao vivo e de graça

Rock in Rio 2026: confira os canais, horários e o line-up completo do Rock in Rio neste sábado (Wesley Allen/Reprodução)
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Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06h08.
Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 14h53.
O Rock in Rio 2026 volta à Cidade do Rock neste sábado, 12 de setembro, para uma das noites mais aguardadas do segundo fim de semana do festival. Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio e Mumford & Sons estão entre os principais nomes da programação.
Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.
Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.
Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.
A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.
Confira os horários e o line-up de sábado, 12, no Rock in Rio:
Não. Embora haja ingressos para a sexta-feira, 11, e domingo, 13, não há mais entradas disponíveis para o sábado, 12, no Rock in Rio.