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Rock in Rio hoje: onde assistir aos shows deste sábado, 12, ao vivo e de graça

Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio e Mumford & Sons estão entre as atrações do segundo dia do último fim de semana do festival

Rock in Rio 2026: confira os canais, horários e o line-up completo do Rock in Rio neste sábado (Wesley Allen/Reprodução)

Rock in Rio 2026: confira os canais, horários e o line-up completo do Rock in Rio neste sábado (Wesley Allen/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06h08.

Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 14h53.

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O Rock in Rio 2026 volta à Cidade do Rock neste sábado, 12 de setembro, para uma das noites mais aguardadas do segundo fim de semana do festival. Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio e Mumford & Sons estão entre os principais nomes da programação.

Onde assistir ao Rock in Rio de graça

Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.

Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.

Quem toca no Rock in Rio neste sábado?

Confira os horários e o line-up de sábado, 12, no Rock in Rio:

Palco Mundo

Palco Sunset

  • 15h30: Criolo, Amaro & Dino
  • 17h50: Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
  • 20h10: João Gomes & Orquestra Brasileira
  • 22h45: Mumford & Sons

Espaço Favela

  • 15h: Soul de Brasileiro
  • 16h50: Priscila Senna
  • 19h10: Timbalada

Global Village

  • 15h: Badi Assad
  • 16h50: Hamilton de Holanda
  • 19h10: Mestrinho

Supernova

  • 14h30: Celo Dut
  • 16h: Yago Oproprio
  • 18h: Milo J
  • 20h10: Delacruz

New Dance Order

  • 21h05: Bhaskar
  • 22h: Adam Sellouk
  • 23h: Gabe
  • 0h: Ekanta & Swarup
  • 1h30: Alok & Family: Rave the World

Ainda há ingressos disponíveis para sábado, 12?

Não. Embora haja ingressos para a sexta-feira, 11, e domingo, 13, não há mais entradas disponíveis para o sábado, 12, no Rock in Rio.

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