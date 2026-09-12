Rock in Rio hoje: onde assistir aos shows deste sábado, 12, ao vivo e de graça

O Rock in Rio 2026 volta à Cidade do Rock neste sábado, 12 de setembro, para uma das noites mais aguardadas do segundo fim de semana do festival. Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio e Mumford & Sons estão entre os principais nomes da programação.

Onde assistir ao Rock in Rio de graça

Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.

Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites.

Quem toca no Rock in Rio neste sábado?

Confira os horários e o line-up de sábado, 12, no Rock in Rio:

Palco Mundo

Palco Sunset

15h30: Criolo, Amaro & Dino

17h50: Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum

20h10: João Gomes & Orquestra Brasileira

22h45: Mumford & Sons

Espaço Favela

15h: Soul de Brasileiro

16h50: Priscila Senna

19h10: Timbalada

Global Village

15h: Badi Assad

16h50: Hamilton de Holanda

19h10: Mestrinho

Supernova

14h30: Celo Dut

16h: Yago Oproprio

18h: Milo J

20h10: Delacruz

New Dance Order

21h05: Bhaskar

22h: Adam Sellouk

23h: Gabe

0h: Ekanta & Swarup

1h30: Alok & Family: Rave the World

Ainda há ingressos disponíveis para sábado, 12?

Não. Embora haja ingressos para a sexta-feira, 11, e domingo, 13, não há mais entradas disponíveis para o sábado, 12, no Rock in Rio.