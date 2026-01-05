O que ler em 2026: 12 lançamentos para adicionar à lista

Entre biografias musicais, romances, poesia, autobiografias e ficção, o ano começa com uma leva de lançamentos e relançamentos literários que atravessam diferentes estilos e temas. A lista inclui a biografia sobre trajetória meteórica de Janis Joplin em Janis Joplin: Sua Vida, Sua Música ao suspense real e perturbador de O Adversário, de Emmanuel Carrère, a narrativa de superação em Um Hino à Vida, de Gisèle Pelicot; e ainda inclui romances contemporâneos como A Solidão das Aranhas e Ilhas Suspensas, além de séries e universos pop que transitam entre a espionagem de Slow Horses e a ficção ligada a Stranger Things.

Janis Joplin: Sua Vida, Sua Música — Holly George-Warren (Cultrix)

O peso na letra unida à rouquidão e a emoção na voz de Janis Joplin dão o tom da carreira da maior e mais influente cantora de rock da história. Mas, por trás da figura mítica da artista, há uma vida carregada de transgressões, quebras de paradigmas, frustrações amorosas e dissabores familiares. É o que conta Holly George-Warren, jornalista e uma das mais respeitadas cronistas da história da música norte-americana em Janis Joplin: Sua Vida, Sua Música, biografia lançada originalmente no Brasil pela Editora Cultrix em 2020, mas que será relançada na comemoração de 83 anos de Joplin, em 19 de janeiro.

Para relatar a vida da cantora, Holly George-Warren, que também é especialista em biografias de rock, recorreu a familiares, amigos, colegas de banda, pesquisou arquivos, diários, cartas e entrevistas há muito perdidas. Ela fez, sobretudo, um perfil minucioso detalhando os passos de Janis até a overdose acidental de heroína, que lhe ceifou a vida em 4 de outubro de 1970.

O Adversário — Emmanuel Carrère (Companhia das Letras)

Em 9 de janeiro de 1993, Jean-Claude Romand matou a esposa, os dois filhos, os pais, o cachorro — e tentou fazer o mesmo com uma ex-amante. Por fim, encenou um incêndio na casa onde morava, planejando, sem sucesso, tirar também a própria vida. As investigações sobre essa tragédia, contudo, acabaram revelando muito mais: Romand não era quem dizia ser, um médico renomado que trabalhava para a Organização Mundial da Saúde. Por quase duas décadas, sustentou uma imensa mentira e, perto de ser descoberto, deu fim àqueles cujo olhar não suportaria.

Impactado por essa história brutal, Emmanuel Carrère começou a corresponder-se com Romand antes, durante e depois de seu julgamento, na tentativa de entender suas motivações e como chegou a um ato tão extremo. Lançamento 10 de fevereiro.

Os Amantes Sem Dinheiro e Outros Poemas — Eugénio Andrade (Companhia das Letras)

Nos poemas de Eugénio de Andrade, cuja produção vai da década de 1940 a 2001, o desejo ocupa espaço central. É como se o erotismo, no sentido mais amplo da palavra, fosse sua maneira de compreender e de se relacionar com o mundo: o sorriso é o convite, a entrega que torna todas as coisas possíveis, e o oposto disso seria o desprezo, a mudez, a falta de interesse.

Esta edição é uma oportunidade para se conhecer uma das vozes mais fascinantes da literatura de língua portuguesa, até então pouco difundida entre os leitores brasileiros. Ao abordar a fragilidade, o desejo homoerótico e o arrebatamento provocado pela paixão, o poeta trata também da solidão e do significado de estar vivo. Lançamento 10 de fevereiro.

Um Hino à Vida — A vergonha precisa mudar de lado — Gisèle Pelicot (Companhia das Letras)

A impressionante história de Gisèle Pelicot, narrada por ela mesma, que comoveu o mundo ao revelar um dos casos mais chocantes de violência sexual e abuso conjugal da França. Em Um hino à vida, Gisèle transforma sua dor em força e oferece uma poderosa mensagem de esperança, cura e empoderamento feminino.

Em 2024, Gisèle tornou-se símbolo de coragem ao renunciar ao anonimato e enfrentar publicamente o ex-marido, Dominique Pelicot, e mais de cinquenta homens acusados de estupro coletivo. Apenas quatro anos antes, ela descobrira que o companheiro a drogava e permitia que outros homens a violentassem enquanto estava inconsciente — um crime que chocou o mundo e desencadeou um debate global sobre culpa, vergonha e justiça. Neste relato autobiográfico, Gisèle compartilha sua trajetória desde a infância, o casamento e o momento devastador da descoberta, até o processo judicial e sua luta por reconstruir a própria vida. Lançamento 24 de fevereiro.

As Vozes da Noite — Natalia Ginzburg (Companhia das Letras)

As vozes da noite é narrado por Elsa, a tímida jovem que, para contar a sua história, apresenta antes, um a um, os membros da família, que é a verdadeira protagonista deste romance. Percorrendo os anos do fascismo e da guerra, avançando e voltando no tempo, até chegar ao pós-guerra, ela narra os personagens isoladamente para em seguida colocá-los em cena juntos, e assim mostrar como se comportam diante dos outros. As histórias individuais se entrelaçam ao pano de fundo do período, uma espécie de atmosfera compartilhada, que interfere no modo como cada um deles pode "descobrir a realidade". Lançamento 19 de fevereiro.

A Solidão das Aranhas — Diogo Bercito (Companhia das Letras)

"Existem vários jeitos de entrar em uma construção desmoronada", começa assim A solidão das aranhas, romance sensível e sutil sobre perdas. Gabriel cresceu com pavor de perder os pais. Quando recebe a notícia de suas mortes, viaja até o povoado de São Jorge do Pomar. O que ele encontra ao passar pelo limiar são ruínas agora ocupadas pelas aranhas, pacas e lagartixas, dentre várias criaturas misteriosas soltas pela mata. E também encontra Domingos, um jovem cientista de passagem pelo interior que captura e coleciona aranhas em caixas de fósforo. Gabriel e Domingos têm mais em comum do que pensam a princípio e desenvolvem uma nova intimidade enquanto desbravam juntos as terras do sítio, à procura de pistas e verdades na natureza que toma conta de tudo ao redor. Lançamento 10 de fevereiro.

Ilhas Suspensas — Fabiane Secches (Companhia das Letras)

Mariana tem encarado a maternidade sob diferentes formas: primeiro, com a morte de sua mãe; depois, com a frustração de várias fertilizações in vitro malsucedidas; por fim, com o distanciamento da própria língua materna, quando se vê migrando com o marido para um país cujo idioma, "composto de fonemas desconhecidos", ela não compreende. A dinâmica de constantes perdas leva Mariana a um quadro depressivo que só é aliviado pela companhia dos livros e de seu cachorro, Quincas.

Entre se adaptar ao novo bairro, acostumar-se ao clima estranho e se moldar à atual rotina do marido que, devido ao trabalho, se ambientou às mudanças com muito mais facilidade, Mariana se dedica à escrita de sua tese de doutorado, sobre a presença de animais na literatura, enquanto coleciona trechos das obras de Donna Haraway, Susan Sontag e Carola Saavedra, na tentativa de encontrar algum tipo de resposta para as suas inquietações. De fato, é na literatura que ela experimenta esse acalanto, mas é ao lado de um grupo de amigas imigrantes que a possibilidade de recomeçar se apresenta. Lançamento 10 de fevereiro.

Garota sobre garota - Sophie Gilbert (Todavia)

Revistas, clipes musicais, CDs, reality shows, filmes, séries de TV; polêmicas, expectativas, carreiras meteóricas, surtos; as atrizes, cantoras, apresentadoras e “it girls” que marcaram a década de 2000. É esse o material-base de Sophie Gilbert para escrever este livro, um olhar incisivo e crítico para essa época tão querida da geração millennial e que é, principalmente, um exame das transformações pelas quais passou o feminismo. A autora combina análise de artefatos midiáticos, anedotas pessoais e comentário social para responder: como a atitude combativa das mulheres pôde ser trocada por uma nova objetificação feminina? Lançamento 9 de fevereiro.

Luanda; Lisboa; Paraíso - Djaimilia Pereira de Almeida (Todavia)

Luanda, Angola, anos 1970. Fruto de um parto com complicações graves, Aquiles nasce com uma má-formação que irá determinar tanto seu destino quanto seu nome tão evocativo. A esperança de cura reside em uma cirurgia que somente pode ser realizada em Portugal — mas que precisa acontecer até ele completar quinze anos. Com o fatídico aniversário se aproximando, Aquiles e o pai, Cartola, partem para Lisboa, crentes de que será uma viagem passageira e de que eles serão recebidos como verdadeiros cidadãos portugueses. Porém, sentem na pele o preconceito por serem imigrantes da ex-colônia enquanto o regresso a Angola torna-se cada vez mais distante.

Slow horses (Slough House — vol. 1) – Mick Herron (Intrínseca)

Inédito no Brasil, Slow horses inspirou a primeira temporada da aclamada série homônima, produzida pela Apple TV+. O livro que inicia a saga literária best-seller de Mick Herron apresenta uma equipe de agentes fracassados, os slow horses, que foram exilados do alto escalão do Serviço Secreto britânico após cometer algum deslize.

Relegados ao limbo da Slough House, onde estão fadados a realizar atividades burocráticas e inúteis e a rememorar seus erros, são comandados pelo desleixado e perspicaz Jackson Lamb e não nutrem esperanças de voltar à sede do Serviço. Mas, quando um jovem é sequestrado e ameaçado de decapitação ao vivo na internet, os slow horses, apesar da fama de pangarés, enxergam uma oportunidade de redenção — e farão qualquer coisa para consegui-la.

Leões adormecidos (Slough House – vol. 2) – Mick Herron (Intrínseca)

O MI5 tem um lugar especial para agentes que cometeram certos erros: a Slough House, o limbo burocrático comandado pelo peculiar Jackson Lamb, destino dos fracassados slow horses. Ainda assim, quando Lamb desconfia da morte de um antigo espião com quem atuou na Guerra Fria, ele e os slow horses se veem no meio de uma investigação capaz de mexer com os alicerces da espionagem britânica.

Em Leões adormecidos, resgatado por um emaranhado de rastros sombrios, um fantasma do passado ganha relevância pela primeira vez em décadas: Alexander Popov, o nome por trás da lenda destinada a fazer o Serviço andar em círculos, seguindo pistas irrelevantes. A investigação os leva a um passado distante e a um minúsculo vilarejo, aparentemente insignificante, no coração da Inglaterra. No entanto, no jogo de espelhos dos agentes secretos russos e britânicos, quase nada se prova fruto do acaso.

Stranger Things: De um jeito ou de outro — Caitlin Schneiderhan (Intrínseca)

Escrito por uma das roteiristas da temporada final de Stranger Things, série que se tornou fenômeno mundial e ganhará sua aguardada conclusão no fim deste ano, o livro apresenta uma história protagonizada por Nancy e Robin, duas das personagens mais queridas pelos fãs. Dois meses após o terremoto de Vecna devastar Hawkins, a cidade tenta se recuperar da destruição.

Em busca de respostas e vingança, Nancy se recusa a ir para a faculdade enquanto Hawkins continuar sob a influência do Mundo Invertido. Quando um colega de classe começa a agir de modo estranho durante sua formatura do ensino médio, Nancy acredita que Vecna achou uma nova vítima. Por isso, se une à amiga e detetive amadora Robin Buckley para interrogar o garoto, descobrindo algo que as leva a um caso tenebroso e perturbador. Com moradores da cidade adoecendo, um homem misterioso perseguindo Nancy e segredos inimagináveis sendo revelados, a investigação se torna cada vez mais perigosa e ameaça deixar Nancy presa em Hawkins… para sempre.