SBT, Baú, Jequiti, Tele Sena e hotel: relembre os negócios de Silvio Santos

O maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos, morto neste sábado, 17, aos 93 anos, também era um empresário nato. Dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio construiu um império que passou por banco a construção civil.

Em fevereiro de 2013, foi incluído pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares (2,67 bilhões de reais na época). Dez anos depois, a estimativa é que a fortuna do empresário seja de 1,6 bilhão de reais.

O Grupo Silvio Santos, que reúne as empresas do apresentador, chegou a controlar mais de 30 negócios de mídia, mercado imobiliário, mercado financeiro e produtos de beleza.

Quais foram as empresas fundadas por Silvio Santos

Baú da Felicidade

O império de Silvio começou a se formar em 1958, quando o apresentador assumiu as rédeas do Baú da Felicidade, empresa criada um ano antes por um comerciante e um colega do empresário na Rádio Nacional, onde era locutor. O sucesso se deu porque Silvio vendia carnês durante shows em praças públicas que seguiam um roteiro parecido com o dos seus programas de televisão, com música, humor e comerciais. A estreia na televisão se deu na década de 60, quando ele começou a comprar horários para seus primeiros programas, em que vendia os carnês do Baú da Felicidade e outros produtos.

Aos poucos, o Baú da Felicidade se tornou um dos negócios mais icônicos de Silvio Santos.

Em 2011, a Magazine Luiza comprou 121 lojas do Baú da Felicidade em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, numa operação de 83 milhões de reais.

Sistema Brasileiro de Televisão

O negócio mais conhecido de Silvio Santos viria no início dos anos 1980, quando ele criou o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Nas décadas seguintes, o apresentador se empenhou em dar projeção ao canal, criando programas clássicos que estão até hoje no imaginário das pessoas, como o Hebe, Domingo Legal, Bom Dia e Companhia, Eliana, Roda a Roda e, o mais clássico, o Programa Silvio Santos, apresentado hoje por sua filha, Patrícia Abravanel.

O canal conta hoje com 114 emissoras afiliadas e disputa a segunda posição de audiência geral com a Record. Durante os anos 1990 e 2000, porém, chegou a disputar a primeira posição com a Globo inúmeras vezes, principalmente com seus programas populares.

Hoje, o canal é controlado pela filha de Silvio, Daniela Beyruti.

Tele Sena e Liderança Capitalização

Com o Baú da Felicidade, Silvio Santos também conseguiu criar um dos títulos de capitalização mais conhecidos do Brasil, a Tele Sena, famosa por suas premiações e sorteios, que se tornaram extremamente populares no Brasil. Já a Liderança Capitalização é a empresa do grupo responsável pela emissão da Tele Sena, gerando uma importante fonte de receita para o grupo.

Jequiti

De olho no mercado de cosméticos, Silvio Santos fundou a Jequiti em outubro 2006. Com preços populares, a empresa entrou na disputa com linhas de produtos para banho, rosto, corpo, cabelos e maquiagem, focando na venda direta, o "porta a porta", até então disputado por Natura e Avon.

Atualmente, a Jequiti é uma das maiores empresas do segmento no país e está em todo o território brasileiro, com 260.000 consultoras em seu portfólio. Seu maior volume de vendas está concentrado em produtos de perfumaria.

Recentemente, conforme mostrou a EXAME, negociações entre o Grupo Silvio Santos e a farmacêutica Cimed para a venda da Jequiti mostraram que a rede vale 450 milhões de reais. Apesar das discussões para aquisições continuarem, o negócio ainda não foi fechado.

Banco PanAmericano

Silvio Santos era o proprietário do Banco PanAmericano, um banco focado em crédito consignado e outros serviços financeiros. Em 2011, após enfrentar problemas financeiros, o banco foi vendido para o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e para a Caixa Econômica Federal, por 450 milhões de reais. Em 2013, passou a se chamar Banco Pan, hoje 100% controlado pelo BTG.

Hotel Jequitimar e Sisan

Silvio Santos também era dono de um resort de luxo localizado no Guarujá, São Paulo, parte do complexo Jequitimar, incluindo também a operação de um shopping center. O hotel foi construído pela Sisan, empresa de construção e incorporação imobiliária do Grupo Silvio Santos.

SS Holding

Empresa holding de Silvio Santos, que gerencia diversas participações e investimentos em diferentes áreas.