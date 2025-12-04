Shrek 5: tudo o que sabemos sobre a animação

"Shrek 5" chegará aos cinemas em 2027, três anos após ser anunciado pela Universal e Dreamworks, em julho de 2024.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Com a data de lançamento distante, ainda não foram divulgados muitos detalhes sobre o longa, mas a EXAME compilou algumas das informações mais relevantes sobre a animação.

Lançamento de 'Shrek 5' foi atrasado duas vezes

A Universal e a DreamWorks Animation já adiaram a estreia de "Shrek 5" duas vezes.

O filme era originalmente previsto para julho de 2026, mas teve a data alterada para 23 de dezembro de 2026. Em agosto deste ano, outro anúncio de atraso: agora "Shrek 5" chegará aos cinemas em 30 de junho de 2027.

O estúdio não apresentou justificativas oficiais, mas a mudança acompanha a estratégia recente da Universal de lançar grandes animações no verão norte-americano, período em que franquias como "Meu Malvado Favorito" e "Como Treinar o Seu Dragão" tradicionalmente se destacam.

Com a nova data, Shrek 5 estreia menos de uma semana após "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", da Sony. Na data anterior, o longa concorreria com "Avengers: Doomsday" e "Era do Gelo 6".

Qual é o elenco de 'Shrek 5'?

O elenco do novo filme foi anunciado no teaser da Dreamworks.

O trio original, com Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, retorna para reprisar os papéis de Shrek, Burro e Fiona, respectivamente. A novidade fica por conta de Zendaya, que se junta à produção.

O longa será dirigido por Conrad Vernon e Walt Dohrn, veteranos da franquia. Dohrn trabalhou como roteirista nos filmes anteriores e liderou o departamento de história em "Shrek Para Sempre". Brad Ableson, de "Minions 2: A Origem de Gru", atua como co-diretor.

Sobre o que será o novo filme?

Shrek 5 chegará aos cinemas 25 anos após o lançamento do primeiro filme, que arrecadou quase US$ 500 milhões e venceu o primeiro Oscar de animação da história.

Embora a trama inédita ainda não tenha sido detalhada pelos estúdios, o novo capítulo retorna ao Reino de “Tão, Tão Distante” e revive o espírito satírico que marcou a saga.

A franquia é baseada no livro de William Steig e tornou-se um dos maiores sucessos da história da DreamWorks, acumulando US$ 2,9 bilhões globalmente, além de gerar musicais, shows e os dois spin-offs do Gato de Botas.

O anúncio de Shrek 5 ocorre em um momento de retomada do mercado de animação, marcado pelos bons resultados de "Zootopia 2", "Divertidamente 2" "Meu Malvado Favorito 4".