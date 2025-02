'Shrek 5' ganha novo trailer nesta quinta; Zendaya fará parte do elenco

O universo de Shrek está oficialmente de volta para um quinto filme, que ganhou um teaser inédito nesta quinta-feira, 27. A DreamWorks confirmou o retorno dos dubladores originais Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) e Cameron Diaz (Fiona). A grande novidade do elenco, no entanto, é a entrada de Zendaya — que provavelmente será a filha mais velha do ogro.

O longa será dirigido mais vez por Walt Dohrn e Conrad Vernon, ambos responsáveis por sucessos anteriores da saga. Desde sua estreia em 2001, a franquia Shrek se tornou uma das animações mais bem-sucedidas do cinema, acumulando bilhões de dólares em bilheteria. O último filme, "Shrek Para Sempre", foi lançado em 2010 e arrecadou sozinho U$ 752,6 milhões.

O hype para o retorno da saga aumentou depois do sucesso de "Gato de Botas 2: O Último Pedido" (2022), que trouxe uma cena pós-créditos indicando um retorno à terra de Tão Tão Distante. Antônio Banderas, que dubla o Gato de Botas, já havia comentado sobre a possibilidade de uma nova sequência: “Provavelmente teremos outra aventura solo, e Shrek provavelmente vai voltar também”, revelou o ator em entrevista ao Deadline.

O filme tem dublagem brasileira de Bussunda, Mauro Ramos, Mário Jorge Andrade, Fernanda Crispim, Alexandre Moreno, entre outros.

Assista ao novo trailer de 'Shrek 5'

Quando estreia 'Shrek 5' nos cinemas?

Enquanto "Shrek 5" não chega aos cinemas, os fãs podem revisitar a saga. Atualmente, os três primeiros filmes estão disponíveis na Netflix e no Prime Video. Já "Shrek Para Sempre" pode ser assistido no Globoplay.

A estreia de Shrek 5 está prevista para 2026, ainda sem data oficial confirmada.