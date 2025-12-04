'Orgulho e Preconceito' retorna aos cinemas brasileiros após 20 anos

Vinte anos após conquistar o coração de milhões de espectadores ao redor do mundo, a adaptação cinematográfica de "Orgulho e Preconceito" (2005) volta às salas de cinema brasileiras no dia 11 de dezembro.

O relançamento marca a trajetória de um filme que se tornou referência entre os dramas românticos de época e introduziu uma nova geração ao universo da escritora britânica Jane Austen.

Dirigido por Joe Wright em sua estreia como diretor de longas-metragens, o filme traz Keira Knightley como Elizabeth Bennet e Matthew Macfadyen como o enigmático Sr. Darcy.

A adaptação, que custou US$ 28 milhões, arrecadou mais de US$ 121 milhões nas bilheterias mundiais e conquistou quatro indicações ao Oscar 2006: Melhor Atriz, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora e Melhor Direção de Arte.

Romance atemporal

Publicado originalmente em 1813, "Orgulho e Preconceito" é a obra mais famosa de Jane Austen e um dos romances mais influentes da literatura inglesa.

Escrito quando a autora tinha entre 20 e 21 anos (concluído em 1797 com o título "Primeiras impressões"), o livro acompanha Elizabeth Bennet, segunda de cinco irmãs de uma família de aristocratas rurais na Inglaterra do início do século XIX, enquanto ela enfrenta pressões sociais para se casar, questões de moralidade e os próprios preconceitos ao conhecer o rico e reservado Sr. Darcy.

A versão de 2005 diferenciou-se das adaptações anteriores ao trazer uma sensibilidade cinematográfica moderna para o drama de época. Com fotografia de Roman Osin e trilha sonora de Dario Marianelli, o filme conquistou elogios pela atmosfera romântica e pela química entre os protagonistas.

Para os românticos nostálgicos e novos fãs que ainda não tiveram a chance de ver Elizabeth e Darcy na tela grande, os ingressos já estão disponíveis para compra no site Ingresso.com e nos sites dos cinemas brasileiros.