Grupo abre 300 vagas para formação gratuita de eletricistas

Para quem deseja ingressar no setor de energia elétrica, o Grupo Equatorial oferece 300 vagas para formação gratuita de eletricista. O programa “Escola de Eletricistas”, realizado em parceria com o SENAI, está disponível no Maranhão, Pará, Piauí, Goiás e Amapá.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de maio, exclusivamente pelo site https://escoladeeletricistaseqtl.com.br .

A formação é destinada a jovens e adultos a partir de 18 anos, com ensino médio completo e CNH categoria B ou superior, com disponibilidade de 40 horas semanais para fazer o curso.

A formação é intensiva, com duração aproximada de quatro meses e inclui ajuda de custo mensal, contribuindo para a permanência dos alunos durante o período de capacitação.

“A Escola de Eletricistas é um projeto que tem um impacto gigantesco nas operações do setor elétrico. É uma porta real de entrada para o mercado de trabalho, com oportunidade de renda e desenvolvimento local”, destaca Fernanda Sacchi, Diretora de Gente e Gestão do Grupo Equatorial.

É um programa bom para ingressar?

Desde a criação, o programa Escola de Eletricistas apresenta resultados consistentes e em expansão. De 2022 a 2025, formou 1.930 profissionais, sendo que 1.137 já foram absorvidos pelo mercado de trabalho — uma taxa média de empregabilidade de 60%. O programa também avança na agenda de diversidade, com 21% de participação feminina.

O percurso começa com a divulgação do edital, seguida por inscrições, avaliação comportamental, etapas presenciais para algumas localidades, que incluem avaliações psicotécnicas e triagem médica. Na sequência, os candidatos aprovados nessas etapas passam por entrevistas técnicas.

Após a matrícula e aula inaugural, tem início a fase de formação, que combina qualificação técnica e desenvolvimento comportamental, com conteúdos institucionais e certificação alinhada às demandas do mercado.

O programa também investe no desenvolvimento de carreira, com iniciativas como mapeamento de perfil, palestras de carreira e rodas de conversa. Ao final, os resultados são acompanhados por meio de pesquisas de empregabilidade e articulação com empresas parceiras do Grupo.

“Estamos formando profissionais com alta taxa de empregabilidade, conectando capacitação técnica e qualificação para que as pessoas tenham chance de desenvolver o seu potencial”, conclui Sacchi.