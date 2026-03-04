Show do AC/DC em SP hoje: veja horário e setlist

AC/DC: confira setlist das apresentações em São Paulo ( Don Arnold/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de março de 2026 às 15h00.
O AC/DC retornou ao Brasil após 17 anos para três shows no estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 24 e 28 de fevereiro e nesta quarta-feira, 4 de março. Os ingressos foram esgotados em poucas horas.
As apresentações fazem parte da turnê do álbum Power Up (2020), iniciada em 2024. A abertura ficará a cargo da banda The Pretty Reckless.
A última passagem do grupo pelo país ocorreu em 2009, durante a turnê de Black Ice. Desde então, o grupo lançou dois álbuns de estúdio: Rock or Bust (2014) e Power Up (2020).
O guitarrista Malcolm Young foi substituído em 2014 por Stevie Young e morreu em 2017. O baixista Cliff Williams se aposentou após show no festival Power Trip, em 2023, e deu lugar a Chris Chaney.
O baterista Phil Rudd não participa de shows desde 2010 e foi substituído por Matt Laug. O vocalista Brian Johnson segue na formação atual ao lado do guitarrista Angus Young.
Para as três apresentações, os portões abrem às 15h.
O show de abertura começa às 19h30, e o AC/DC sobe ao palco às 21h.