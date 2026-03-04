Pop

Show do AC/DC em SP hoje: veja horário e setlist

Acontece nesta quarta-feira, 4, o último de três shows da banda no Brasil

AC/DC: confira setlist das apresentações em São Paulo ( Don Arnold/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de março de 2026 às 15h00.

O AC/DC retornou ao Brasil após 17 anos para três shows no estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 24 e 28 de fevereiro e nesta quarta-feira, 4 de março. Os ingressos foram esgotados em poucas horas.

As apresentações fazem parte da turnê do álbum Power Up (2020), iniciada em 2024. A abertura ficará a cargo da banda The Pretty Reckless.

A última passagem do grupo pelo país ocorreu em 2009, durante a turnê de Black Ice. Desde então, o grupo lançou dois álbuns de estúdio: Rock or Bust (2014) e Power Up (2020).

O guitarrista Malcolm Young foi substituído em 2014 por Stevie Young e morreu em 2017. O baixista Cliff Williams se aposentou após show no festival Power Trip, em 2023, e deu lugar a Chris Chaney.

O baterista Phil Rudd não participa de shows desde 2010 e foi substituído por Matt Laug. O vocalista Brian Johnson segue na formação atual ao lado do guitarrista Angus Young.

Quer horas começam os shows do AC/DC?

Para as três apresentações, os portões abrem às 15h.

O show de abertura começa às 19h30, e o AC/DC sobe ao palco às 21h.

Qual é a setlist dos shows do AC/DC?

  • If You Want Blood (You’ve Got It)
  • Back in Black
  • Demon Fire
  • Shot Down in Flames
  • Thunderstruck
  • Have a Drink on Me
  • Hells Bells
  • Shot in the Dark
  • Stiff Upper Lip
  • Highway to Hell
  • Shoot to Thrill
  • Sin City
  • Jailbreak
  • Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  • High Voltage
  • Riff Raff
  • You Shook Me All Night Long
  • Whole Lotta Rosie
  • Let There Be Rock
  • T.N.T.
  • For Those About to Rock (We Salute You)
