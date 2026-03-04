Rapper Veigh anuncia gravação do DVD 'EVOM' em São Paulo

O rapper Veigh anunciou a gravação do DVD “EVOM – A Última Dança”, marcada para o dia 3 de junho, no Espaço Unimed, em São Paulo. O projeto registrará o espetáculo da turnê derivada do álbum “Eu Venci o Mundo”, lançado em junho de 2025.

“Esse projeto foi um divisor na minha vida. ‘Eu Venci o Mundo’ não foi só um álbum, foi uma fase densa, cheia de pequenos sonhos sendo realizados diariamente”, afirmou Veigh.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 5, a partir das 12h, pela plataforma Ticket360.

'Eu Venci o Mundo'

O álbum que originou o show acumula mais de 100 milhões de streams. Entre os destaques estão as faixas “Artista Genérico”, que alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil, e “Talvez Você Precise de Mim”, presente no Top 50 desde o lançamento.

A turnê EVOM teve 11 shows, com cerca de 50 mil ingressos vendidos e mais de 5 toneladas de alimentos arrecadados.

“Foi o maior projeto que eu já fiz. Ver 50 mil pessoas cantando minhas músicas pelo Brasil e até fora dele mostrou que todo o esforço valeu a pena”, disse o artista. “A ‘Última Dança’ é para eternizar tudo isso do jeito certo e fechar esse ciclo com a energia lá em cima”, declarou o rapper.