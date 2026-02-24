Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Show do AC/DC em SP hoje: veja horário e provável setlist

Acontece nesta terça-feira, 24, o primeiro de três shows da banda no Brasil

AC/DC: confira provável setlist das apresentações em São Paulo ( Don Arnold/Getty Images)

AC/DC: confira provável setlist das apresentações em São Paulo ( Don Arnold/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14h31.

Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

O AC/DC retorna ao Brasil após 17 anos para três shows no estádio MorumBIS, em São Paulo, nesta terça-feira, 24 e nos dias 28 de fevereiro e 4 de março. Os ingressos foram esgotados em poucas horas.

As apresentações fazem parte da turnê do álbum Power Up (2020), iniciada em 2024. A abertura ficará a cargo da banda The Pretty Reckless.

A última passagem do grupo pelo país ocorreu em 2009, durante a turnê de Black Ice. Desde então, o grupo lançou dois álbuns de estúdio: Rock or Bust (2014) e Power Up (2020).

O guitarrista Malcolm Young foi substituído em 2014 por Stevie Young e morreu em 2017. O baixista Cliff Williams se aposentou após show no festival Power Trip, em 2023, e deu lugar a Chris Chaney.

O baterista Phil Rudd não participa de shows desde 2010 e foi substituído por Matt Laug. O vocalista Brian Johnson segue na formação atual ao lado do guitarrista Angus Young.

Quer horas começam os shows do AC/DC?

Para as três apresentações, os portões abrem às 15h.

O show de abertura começa às 19h30, e o AC/DC sobe ao palco às 21h.

Qual é a setlist dos shows do AC/DC?

As músicas apresentadas podem variar de acordo com a banda, mas com base nos últimos shows, a provável setlist é:

  • If You Want Blood (You’ve Got It)
  • Back in Black
  • Demon Fire
  • Shot Down in Flames
  • Thunderstruck
  • Have a Drink on Me
  • Hells Bells
  • Shot in the Dark
  • Stiff Upper Lip
  • Highway to Hell
  • Shoot to Thrill
  • Sin City
  • Hell Ain’t a Bad Place to Be OU Dog Eat Dog OU Givin the Dog A Bone OU Jailbreak
  • Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  • High Voltage
  • Riff Raff
  • You Shook Me All Night Long
  • Whole Lotta Rosie
  • Let There Be Rock
  • T.N.T.
  • For Those About to Rock (We Salute You)
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaMúsicaRock

Mais de Pop

Quem é Khaby Lame, o maior tiktoker do mundo que pode perder milhões?

Paredão do BBB 26 vira duelo entre Maxiane e Milena

BBB 26: enquete mostra que uma das sisters está fora de perigo no Paredão

Quem vai sair do BBB 26? Mais polarizado, cenário é perigoso para sister

Mais na Exame

Pop

Quem é Khaby Lame, o maior tiktoker do mundo que pode perder milhões?

Tecnologia

Xbox vai acabar? Fundador acredita que sim e critica foco em IA

Mercados

Gringos injetam mais de R$ 5 bilhões na bolsa brasileira em cinco dias

Marketing

Corinthians fecha patrocínio que pode render até R$ 200 milhões por ano