Fã do AC/DC? Eisenbahn ativa bares com brindes exclusivos

Patrocinadora da nova turnê do AC/DC no Brasil, a Power Up Tour, a Eisenbahn colocou em prática uma ação voltada aos fãs que não conseguiram ingressos para os shows no país. Batizada de “Combo Premiado Eisenbahn”, a iniciativa ocorre entre os dias 20 e 27 de fevereiro em bares selecionados de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

A mecânica foi estruturada para consumo nos pontos participantes. Para participar, o consumidor, maior de 18 anos e com CPF válido, deve comprar dois produtos Eisenbahn long neck de qualquer estilo — Pilsen, Unfiltered, IPA, Session IPA, Pale Ale ou Weizenbier — e realizar cadastro com os promotores indicados pela marca.

Após o registro, o participante recebe uma caixa com o brinde, que pode ser um copo personalizado Eisenbahn ou outro item exclusivo.

A ação ocorre em um contexto específico: o retorno do AC/DC ao Brasil após 15 anos de sua última passagem pelo país. A estratégia busca ampliar a presença da marca junto à comunidade ligada ao rock, utilizando bares como plataforma de experiência e ativação.

“Proporcionar essa experiência para os fãs é algo que faz parte da nossa essência, em reconhecer que nossos consumidores merecem o melhor. Vamos recompensar quem faz o rock permanecer vivo e sustenta o gênero por amor e paixão à música”, diz Giovanna Abreu, gerente sênior de marketing da Eisenbahn.

Além dos brindes, os bares recebem apresentações de bandas covers, incorporando o território musical à dinâmica promocional. A agenda inclui cinco datas distribuídas em três cidades.

Em São Paulo, a ação passou pelo Bar Kia Ora, no dia 20 de fevereiro, das 20h às 00h, e pelo Manifesto Bar, em 23 de fevereiro, das 20h30 às 00h30. A programação segue no Bar O’Malley’s, em 27 de fevereiro, das 20h às 00h.

Em Ribeirão Preto, a ativação ocorreu no VAT Rock Bar, em 22 de fevereiro, das 18h às 22h. Já em Campinas, o Grainne’s Pub recebe a iniciativa em 26 de fevereiro, das 20h às 00h.

Segundo a empresa, a ação integra a plataforma Eisen Rock Station, lançada no ano anterior. “É mais um passo importante da nossa plataforma que, desde o ano passado, promove experiências inovadoras e singulares para os consumidores, aproximando a marca da comunidade rockeira e tornando shows e eventos ainda mais especiais”, diz Abreu.

A Eisenbahn pertence ao portfólio do Grupo Heineken. A companhia emprega mais de 13 mil pessoas e opera 13 cervejarias no Brasil. Sua unidade mais recente foi inaugurada em 2025, em Passos (MG).

AC/DC amplia presença em SP com espaço temático

O retorno do AC/DC ao Brasil ocorre com três apresentações confirmadas para 24 e 28 de fevereiro e 4 de março, todas no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A passagem da turnê Power Up, título do álbum lançado em 2020, também dará origem à AC/DC PWR UP House, ativação temática instalada no Tokio Marine Hall.

O espaço funciona entre 21 de fevereiro e 4 de março, com entrada gratuita e programação voltada aos fãs. O projeto replica o formato já apresentado na Europa e nos Estados Unidos e combina venda de produtos oficiais, experiências presenciais e atrações musicais.

A proposta reúne áreas temáticas, incluindo AC/DC Pub, loja oficial com produtos licenciados, apresentações de DJs e bandas, workshops, sorteios e exposição de memorabília associada à banda australiana. Nos dias de shows no MorumBIS, a organização oferece serviço de transfer com saída e retorno ao próprio Tokio Marine Hall.

Serviço

Período: 21 de fevereiro a 4 de março de 2026

Local: Tokio Marine Hall — Rua Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio, São Paulo

Entrada: Gratuita

Horários

Dias sem shows: 12h às 20h

Dias de shows (24/02, 28/02 e 04/03): 10h às 20h

Transfer para os shows: vendas pelo site tokiomarinehall.com.br