O caminho que Trump pode seguir para tirar a IA chinesa das empresas americanas

O governo de Donald Trump dá sinais de que pode proibir o uso dos modelos chineses de inteligência artificial (IA) mais avançados nos Estados Unidos, segundo o site Axios. A decisão, se adotada, consolidaria a posição de OpenAI e Anthropic no mercado doméstico.

O gatilho foi o Kimi K3, lançado em 16 de julho pela chinesa Moonshot AI. O modelo tem 2,8 trilhões de parâmetros, pesos abertos e desempenho próximo ao dos melhores sistemas americanos por uma fração do custo. Na plataforma OpenRouter, os cinco modelos mais usados por volume de tokens já são chineses e de pesos abertos.

As quatro tentativas engavetadas

A ofensiva não é nova. Segundo fontes próximas ao governo ouvidas pelo Axios, quatro iniciativas foram estudadas no ano passado e barradas:

Incluir laboratórios chineses de IA na "Entity List" do Departamento de Comércio, o que cortaria o acesso americano sem licença prévia;

Publicar alerta da Agência de Segurança Nacional (NSA) e do Escritório do Diretor Nacional de Cibersegurança sobre riscos desses laboratórios;

Editar ordem executiva permitindo hospedar modelos chineses apenas a empresas que garantissem segurança e assumissem responsabilidade por vazamentos;

Aprovar regras do Departamento de Comércio sobre cadeias de suprimento voltadas a mirar os modelos abertos chineses.

Todas foram derrubadas por integrantes do governo preocupados em não sufocar a inovação.

O que mudou desde então foi a composição de forças: vozes de contrapeso, como a do ex-assessor Sriram Krishnan, deixaram o cargo, e os defensores de linha dura em segurança nacional ganharam espaço.

Não é preciso proibir para inviabilizar

Uma proibição formal talvez nem seja necessária.

Fontes descreveram ao Axios um processo mais lento, como regras de compras públicas, ameaça de inclusão na lista de entidades restritas e campanhas de pressão pública sobre empresas americanas que usam modelos chineses, somadas ao destaque a possíveis falhas de segurança nesses sistemas.

David Sacks, conselheiro externo da Casa Branca para IA, criticou no domingo, 19, os laboratórios de código fechado. "Estamos em um ponto de inflexão crítico na política de IA", escreveu na rede social X.

Segundo ele, as líderes de modelos fechados, já um duopólio em receita, querem que o governo elimine sua concorrência aberta.