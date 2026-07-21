O caminho que Trump pode seguir para tirar a IA chinesa das empresas americanas

IA: EUA tenta encontrar forma de banir tecnologia chinesa (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 21 de julho de 2026 às 08h49.
O governo de Donald Trump dá sinais de que pode proibir o uso dos modelos chineses de inteligência artificial (IA) mais avançados nos Estados Unidos, segundo o site Axios. A decisão, se adotada, consolidaria a posição de OpenAI e Anthropic no mercado doméstico.
O gatilho foi o Kimi K3, lançado em 16 de julho pela chinesa Moonshot AI. O modelo tem 2,8 trilhões de parâmetros, pesos abertos e desempenho próximo ao dos melhores sistemas americanos por uma fração do custo. Na plataforma OpenRouter, os cinco modelos mais usados por volume de tokens já são chineses e de pesos abertos.
A ofensiva não é nova. Segundo fontes próximas ao governo ouvidas pelo Axios, quatro iniciativas foram estudadas no ano passado e barradas:
Todas foram derrubadas por integrantes do governo preocupados em não sufocar a inovação.
O que mudou desde então foi a composição de forças: vozes de contrapeso, como a do ex-assessor Sriram Krishnan, deixaram o cargo, e os defensores de linha dura em segurança nacional ganharam espaço.
Uma proibição formal talvez nem seja necessária.
Fontes descreveram ao Axios um processo mais lento, como regras de compras públicas, ameaça de inclusão na lista de entidades restritas e campanhas de pressão pública sobre empresas americanas que usam modelos chineses, somadas ao destaque a possíveis falhas de segurança nesses sistemas.
David Sacks, conselheiro externo da Casa Branca para IA, criticou no domingo, 19, os laboratórios de código fechado. "Estamos em um ponto de inflexão crítico na política de IA", escreveu na rede social X.
Segundo ele, as líderes de modelos fechados, já um duopólio em receita, querem que o governo elimine sua concorrência aberta.