Bilheteria do cinema chinês supera RMB 20 bilhões em 2026 com impulso da temporada de férias

A bilheteria do cinema chinês ultrapassou RMB 20 bilhões (cerca de US$2,8 bilhões), incluindo pré-vendas, até 19 de julho, segundo plataformas especializadas. O resultado foi impulsionado pelo período de férias de verão, que concentrou a estreia de novos filmes e aumentou o público nas salas de cinema.

Até o momento, os filmes de maior arrecadação do ano são "Pegasus 3", "A Love Letter to Grandma" e "Blades of the Guardians".

Entre os lançamentos recentes, a comédia "Kung Fu Soccer" já arrecadou mais de RMB 1,4 bilhão e entrou para o grupo das cinco maiores bilheterias de 2026. Além dela, a programação das férias inclui produções como a animação "Eight Immortals!" e o filme de ficção científica "The Decisive Moment".

Para estimular o consumo, governos locais também lançaram incentivos. Em Wuxi, por exemplo, foram distribuídos mais de RMB 1 milhão em cupons para compra de ingressos, com descontos voltados a estudantes e famílias. Segundo os cinemas da cidade, a iniciativa elevou a presença desses públicos nas salas.

O que impulsiona o mercado

O desempenho da bilheteria reflete três movimentos observados na indústria cinematográfica chinesa.

O primeiro é a diversificação da produção. O mercado reúne comédias, dramas, animações, suspense e ficção científica, ampliando a oferta para diferentes públicos.

Outro destaque é o crescimento das animações baseadas na cultura tradicional chinesa. Nesta temporada de verão, mais de dez produções nacionais do gênero chegaram aos cinemas, entre elas "Eight Immortals!", inspirada na mitologia chinesa, e "Three Kingdoms: The Beginning", baseada no clássico literário Romance dos Três Reinos.

Além disso, os cinemas chineses vêm ampliando suas fontes de receita. Muitos complexos passaram a oferecer espaços temáticos, lojas de produtos licenciados, cafeterias e experiências imersivas, enquanto iniciativas que combinam cinema, turismo e patrimônio cultural ganham espaço no país.

Segundo estimativas citadas pela CCTV, a cadeia produtiva da indústria cinematográfica chinesa movimentou mais de RMB 310 bilhões em 2026