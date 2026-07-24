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Quem são os Houthis, aliados do Irã que podem intensificar a guerra?

Com o fundamental Estreito de Ormuz se tornando o ponto focal da guerra, aliados do Irã ameaçam fechar outra importante rota marítima

Rebeldes Houthis, armados pelo Irã, defendem os interesses de Teerã e agem como importantes aliados na guerra contra os EUA e Israel (Mohammed Hamoud/Getty Images)

Rebeldes Houthis, armados pelo Irã, defendem os interesses de Teerã e agem como importantes aliados na guerra contra os EUA e Israel (Mohammed Hamoud/Getty Images)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 24 de julho de 2026 às 06h01.

Os houthis são um movimento político-religioso armado que representa parte da minoria muçulmana xiita do Iêmen. O grupo, oficialmente chamado Ansar Allah ("Partidários de Deus"), surgiu na década de 1990 e é atualmente liderado por Abdul Malik al-Houthi, irmão do fundador Hussein al-Houthi.

O movimento ganhou força após sucessivas rebeliões contra o governo do então presidente iemenita Ali Abdullah Saleh. Aproveitando a instabilidade provocada pela Primavera Árabe em 2011, os houthis expandiram sua influência e, em 2015, conquistaram a capital, Sanaã, e grande parte do oeste do Iêmen, forçando o presidente Abdrabbuh Mansour Hadi a deixar o país.

A ofensiva levou a Arábia Saudita a formar uma coalizão militar para impedir que o Iêmen se tornasse aliado do Irã. Apesar de anos de bombardeios e combates, os houthis mantiveram o controle sobre boa parte do território conquistado, enquanto Riad passou a buscar uma solução negociada para o conflito.

Segundo o Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), em 2023, a guerra — que ainda continua hoje — já tinha provocado mais de 160 mil mortes e deslocado mais de quatro milhões de pessoas. Paralelamente, os houthis passaram a integrar o chamado "eixo da resistência", uma aliança liderada pelo Irã que também reúne grupos como o Hamas, em Gaza, e o Hezbollah, no Líbano.

Por sua vez, os Estados Unidos e a Arábia Saudita acusam o Irã de fornecer armas, drones, mísseis balísticos e treinamento militar aos houthis, o que seria uma violação ao embargo da ONU. Contudo, Teerã nega as acusações e afirma oferecer apenas apoio político, embora analistas apontem que o grupo recebe assistência técnica iraniana e apoio operacional do Hezbollah libanês.

A ameaça houthi no Mar Vermelho

Os houthis afirmaram, nesta semana, terem atacado dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, ampliando o risco de uma expansão regional da guerra. O anúncio ocorreu no momento em que o preço do barril de petróleo Brent ultrapassou novamente os US$ 100, reagindo à crescente instabilidade no Oriente Médio.
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