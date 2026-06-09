Nubank terá centro cultural na Avenida Paulista com foco em experiências imersivas

Os investimentos do Nubank no universo cultural de São Paulo continuam. Depois de anunciar o naming rights do Nubank Parque e a reabertura do Cine Copan, o banco lança nesta terça-feira, 9, o Nubank Arte Lab, um centro cultural dedicado a experiências imersivas, arte e tecnologia, localizado no primeiro piso do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Em conversa com a EXAME, Juliana Roschel, vice-presidente de marketing do Nubank, conta que o projeto tem como objetivo ampliar o acesso dos brasileiros a experiências culturais inéditas e de grande escala.

"Queremos contribuir para que a cidade seja reconhecida como referência em experiências artísticas imersivas, ampliando sua capacidade de atrair público, turismo e projetos de alcance internacional", explica a executiva.

Arte, gastronomia e ativações

Com inauguração prevista para agosto, o espaço foi desenvolvido em parceria com a Aventura, maior operadora de equipamentos culturais do país. Os 2.700 m² oferecerão ao público área gastronômica, loja de presentes e programação contínua ao longo do ano. A arquitetura é assinada pelo escritório Jacobsen Arquitetura, reconhecido por projetos como o Museu de Arte do Rio.

O espaço contará com três ambientes modulares. A Sala Multiuso funcionará como um núcleo multifuncional, recebendo instalações artísticas, exposições, eventos, workshops e outras ativações. Já as duas Salas Imersivas ampliam a experiência sensorial com projeções digitais e narrativas audiovisuais. Uma das salas terá uma parede de LED com 10 metros de comprimento e o teto espelhado.

Clientes do banco terão acesso a benefícios exclusivos, incluindo 35% de desconto na compra de ingressos, além de descontos na loja das exposições e no espaço gastronômico para clientes Ultravioleta.

Bar do Nubank Arte Lab: centro cultural terá espaço dedicado também à gastronomia (Divulgação)

"O Mundo de Tarsila"

A primeira mostra imersiva que o Nubank Arte Lab receberá já está definida: "O Mundo de Tarsila". A exposição inédita é a maior já dedicada à obra de Tarsila do Amaral, e celebra os 140 anos da artista.

De acordo com o Nubank, a exposição ocupará mais de 10 ambientes com projeções em 360 graus, instalações interativas, trilha sonora original, experiências sensoriais e releituras digitais de obras icônicas, como Abaporu, Antropofagia e Operários.

A pré-venda para clientes Nubank de ingressos para a exposição começa em 17 de junho pela plataforma Fever.

Arte imersiva como tendência

O Nubank destaca que, nos últimos anos, espaços como o Ateliers de Lumières, em Paris, o Superblue, em Miami, e o Artech, em Nova Iorque, ajudaram a consolidar um modelo de experiência cultural que combina arte, tecnologia e arquitetura. Neste cenário, a aposta da companhia é seguir a tendência e conseguir consolidar o Nubank Arte Lab nesse circuito internacional.

Ainda segundo o Nubank, a iniciativa também se conecta a um movimento mais amplo de revitalização cultural da Avenida Paulista, impulsionado pela expansão de centros culturais, espaços de experiência e iniciativas ligadas à economia criativa.

"Estamos construindo uma agenda consistente de investimentos em entretenimento, cultura e experiências presenciais. Mais do que patrocinar iniciativas, queremos participar ativamente na criação de espaços com relevância cultural e impacto duradouro para a cidade", finaliza Juliana Roschel.