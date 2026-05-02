Shakira no Rio: técnicas para proteger seu celular de furtos

Show da Shakira: com aglomeração, risco de furtos de eletrônicos aumenta (Webert Belício/AgNews)
Redação Exame
Publicado em 2 de maio de 2026 às 05h18.
A cantora colombiana Shakira fará uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2. O show integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, da prefeitura da cidade, em sua terceira edição consecutiva na orla carioca.
Apesar da animação dos fãs para a apresentação, é necessário cuidado com o risco maior de furtos, especialmente de celulares, hoje o equipamento eletrônico mais roubado no país.
De acordo com orientações da Prefeitura de Cerquilho, o interesse de criminosos cresce conforme o valor do dispositivo e a facilidade de revenda no mercado ilegal. “Da mesma maneira que o mercado legal de telefonia móvel está aquecido, o mercado ilegal está pegando fogo”, destaca o material.
Por isso, manter o aparelho sempre próximo e evitar deixá-lo exposto em mesas ou bolsos abertos são medidas básicas para reduzir riscos.
Em locais com grande circulação de pessoas, como shows e eventos, a recomendação é não manusear o celular em áreas consideradas perigosas ou muito cheias.
Outra orientação importante é evitar interações com desconhecidos que possam servir de distração, como pedidos aparentemente inofensivos, a exemplo de perguntar as horas.
O New York Times reforça que a atenção constante é uma das principais formas de evitar furtos.
A publicação recomenda manter objetos de valor sempre onde possam ser vistos ou sentidos, como no bolso da frente ou com a mochila posicionada à frente do corpo. Demonstrar segurança e evitar sinais de distração também ajudam a não se tornar alvo.
Além do comportamento, a proteção do aparelho passa por múltiplas camadas de segurança.
O Comitê Gestor da Internet no Brasil orienta que o celular esteja sempre protegido por senha forte — preferencialmente longa e alfanumérica — e com bloqueio automático ativado no menor tempo possível.
Também é recomendado:
Segundo o órgão, essas medidas dificultam o acesso de criminosos mesmo quando o aparelho é furtado desbloqueado ou com senha fraca.
Outra dica essencial é proteger o chip SIM com senha, impedindo que ele seja usado em outro aparelho para receber códigos de verificação. Ativar serviços de localização remota também permite bloquear ou apagar os dados à distância em caso de roubo.
A Prefeitura de Cerquilho destaca ainda a importância de anotar o número IMEI — código único do celular —, que pode ser usado para bloquear o aparelho junto à operadora, tornando-o inutilizável mesmo com outro chip.
Caso o celular seja levado, a orientação é agir imediatamente:
O Comitê Gestor alerta que criminosos podem usar aplicativos instalados para fraudes financeiras, o que torna a resposta rápida essencial para evitar prejuízos maiores.
Por fim, especialistas ouvidos pelo New York Times destacam que ostentar objetos de valor aumenta o risco de ser alvo. A recomendação é optar pela discrição, levar apenas o necessário e evitar chamar atenção em ambientes públicos.
Em eventos de grande porte, como shows e festivais, essas medidas simples podem fazer a diferença entre aproveitar a experiência com tranquilidade ou lidar com prejuízos e transtornos.