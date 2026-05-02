Shakira no Rio: técnicas para proteger seu celular de furtos

A cantora colombiana Shakira fará uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2. O show integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, da prefeitura da cidade, em sua terceira edição consecutiva na orla carioca.

Apesar da animação dos fãs para a apresentação, é necessário cuidado com o risco maior de furtos, especialmente de celulares, hoje o equipamento eletrônico mais roubado no país.

De acordo com orientações da Prefeitura de Cerquilho, o interesse de criminosos cresce conforme o valor do dispositivo e a facilidade de revenda no mercado ilegal. “Da mesma maneira que o mercado legal de telefonia móvel está aquecido, o mercado ilegal está pegando fogo”, destaca o material.

Por isso, manter o aparelho sempre próximo e evitar deixá-lo exposto em mesas ou bolsos abertos são medidas básicas para reduzir riscos.

Fique atento ao ambiente e evite exposição

Em locais com grande circulação de pessoas, como shows e eventos, a recomendação é não manusear o celular em áreas consideradas perigosas ou muito cheias.

Outra orientação importante é evitar interações com desconhecidos que possam servir de distração, como pedidos aparentemente inofensivos, a exemplo de perguntar as horas.

O New York Times reforça que a atenção constante é uma das principais formas de evitar furtos.

A publicação recomenda manter objetos de valor sempre onde possam ser vistos ou sentidos, como no bolso da frente ou com a mochila posicionada à frente do corpo. Demonstrar segurança e evitar sinais de distração também ajudam a não se tornar alvo.

Use barreiras físicas e digitais

Além do comportamento, a proteção do aparelho passa por múltiplas camadas de segurança.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil orienta que o celular esteja sempre protegido por senha forte — preferencialmente longa e alfanumérica — e com bloqueio automático ativado no menor tempo possível.

Também é recomendado:

Utilizar biometria para proteger aplicativos sensíveis, como bancos e e-mail;

Desativar visualização de mensagens e atalhos na tela bloqueada;

Manter o sistema operacional sempre atualizado;

Evitar armazenar senhas ou fotos de documentos no aparelho;

Reduzir limites de transações financeiras para minimizar prejuízos.

Segundo o órgão, essas medidas dificultam o acesso de criminosos mesmo quando o aparelho é furtado desbloqueado ou com senha fraca.

Proteja chip, dados e localização

Outra dica essencial é proteger o chip SIM com senha, impedindo que ele seja usado em outro aparelho para receber códigos de verificação. Ativar serviços de localização remota também permite bloquear ou apagar os dados à distância em caso de roubo.

A Prefeitura de Cerquilho destaca ainda a importância de anotar o número IMEI — código único do celular —, que pode ser usado para bloquear o aparelho junto à operadora, tornando-o inutilizável mesmo com outro chip.

Se ocorrer o furto, aja rapidamente

Caso o celular seja levado, a orientação é agir imediatamente:

Notificar instituições financeiras para bloquear acessos;

Solicitar à operadora o bloqueio do chip e do IMEI;

Registrar boletim de ocorrência;

Trocar senhas de contas vinculadas ao aparelho;

Bloquear ou apagar o dispositivo remotamente.

O Comitê Gestor alerta que criminosos podem usar aplicativos instalados para fraudes financeiras, o que torna a resposta rápida essencial para evitar prejuízos maiores.

Discrição continua sendo regra de ouro

Por fim, especialistas ouvidos pelo New York Times destacam que ostentar objetos de valor aumenta o risco de ser alvo. A recomendação é optar pela discrição, levar apenas o necessário e evitar chamar atenção em ambientes públicos.

Em eventos de grande porte, como shows e festivais, essas medidas simples podem fazer a diferença entre aproveitar a experiência com tranquilidade ou lidar com prejuízos e transtornos.