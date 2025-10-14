Como proteger seu celular em caso de roubo e bloqueá-lo remotamente

Além do prejuízo financeiro, o roubo de um celular representa risco direto ao acesso a dados bancários, senhas e arquivos pessoais (AntonioGuillem/Getty Images)
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05h55.
Embora furtos e roubos de celulares tenham diminuído significativamente no Brasil em 2024, com queda de 12% em relação ao ano anterior, o país ainda registrou mais de 850 mil ocorrências do tipo.
Em resposta ao cenário, a Câmara dos Deputados aprovou, no início de setembro, um projeto de lei que aumenta as penas para quem recepta celulares furtados ou roubados e cria um novo tipo penal para quando houver revenda desses aparelhos, agora classificada como furto qualificado.
Além do prejuízo financeiro, o roubo de um celular representa risco direto ao acesso a dados bancários, senhas e arquivos pessoais. Por isso, configurar corretamente as proteções de segurança do aparelho é uma medida essencial.O método mais eficaz para proteger o celular em caso de roubo é ativar as funções de bloqueio e rastreamento oferecidas pelo próprio sistema do aparelho. Além disso, guardar o número de identificação do celular (IMEI) e agir rapidamente com o bloqueio remoto pode impedir que os criminosos acessem seus dados ou reutilizem o dispositivo.
Em smartphones Android, é possível ativar recursos antirroubo pelo caminho: Configurações > Google > Segurança do dispositivo > Proteção contra roubo. Ative as seguintes opções:
Em iPhones, acesse Ajustes > [seu nome] > Buscar e ative o recurso “Buscar iPhone”. Isso permite localizar o aparelho pelo site icloud.com/find ou pelo app Buscar em outro dispositivo Apple. Se necessário, você pode:
O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é um número único de 15 dígitos que identifica cada aparelho. Ele é indispensável para o bloqueio do celular junto à operadora em caso de furto ou roubo.
Para descobrir o seu, digite *#06# no discador ou vá em Configurações > Sobre o telefone. Anote esse número em um local seguro.
Se o celular for roubado, registre um boletim de ocorrência (B.O.) e informe o IMEI à sua operadora para que o aparelho seja bloqueado e não funcione em outras redes móveis.
Se o celular for recuperado, é possível solicitar o desbloqueio. O mesmo vale para casos de bloqueio indevido, desde que devidamente comprovado.
Também é possível baixar e usar o app Celular Seguro, lançado pelo governo federal em dezembro de 2023. Por meio dele, usuários podem cadastrar seus aparelhos e números de telefone no sistema, facilitando o bloqueio imediato em caso de furto ou roubo via conta gov.br.
Apesar dos avanços tecnológicos, muitos recursos de proteção ainda dependem da ativação prévia pelos usuários.
Além de ativá-los, para aumentar a segurança, recomenda-se: