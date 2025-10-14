Como proteger seu celular em caso de roubo e bloqueá-lo remotamente

Embora furtos e roubos de celulares tenham diminuído significativamente no Brasil em 2024, com queda de 12% em relação ao ano anterior, o país ainda registrou mais de 850 mil ocorrências do tipo.

Em resposta ao cenário, a Câmara dos Deputados aprovou, no início de setembro, um projeto de lei que aumenta as penas para quem recepta celulares furtados ou roubados e cria um novo tipo penal para quando houver revenda desses aparelhos, agora classificada como furto qualificado.

Além do prejuízo financeiro, o roubo de um celular representa risco direto ao acesso a dados bancários, senhas e arquivos pessoais. Por isso, configurar corretamente as proteções de segurança do aparelho é uma medida essencial.

O método mais eficaz para proteger o celular em caso de roubo é ativar as funções de bloqueio e rastreamento oferecidas pelo próprio sistema do aparelho. Além disso, guardar o número de identificação do celular (IMEI) e agir rapidamente com o bloqueio remoto pode impedir que os criminosos acessem seus dados ou reutilizem o dispositivo.

Ative as proteções internas no Android e iOS

Em smartphones Android, é possível ativar recursos antirroubo pelo caminho: Configurações > Google > Segurança do dispositivo > Proteção contra roubo. Ative as seguintes opções:

Detecção por roubo: bloqueia automaticamente o aparelho ao detectar movimentações bruscas ou suspeitas;

Bloqueio remoto: permite trancar a tela remotamente pelo site android.com/lock com o número do telefone;

Bloqueio offline: impede o uso do celular se ele for desconectado da internet.

Em iPhones, acesse Ajustes > [seu nome] > Buscar e ative o recurso “Buscar iPhone”. Isso permite localizar o aparelho pelo site icloud.com/find ou pelo app Buscar em outro dispositivo Apple. Se necessário, você pode:

Marcar o dispositivo como perdido: ele será bloqueado com senha e terá os cartões do Apple Pay suspensos;

Reproduzir um som: útil caso o aparelho esteja por perto;

Apagar o conteúdo remotamente: se não houver mais chances de recuperação.

Guarde o número do IMEI do seu celular

O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é um número único de 15 dígitos que identifica cada aparelho. Ele é indispensável para o bloqueio do celular junto à operadora em caso de furto ou roubo.

Para descobrir o seu, digite *#06# no discador ou vá em Configurações > Sobre o telefone. Anote esse número em um local seguro.

Se o celular for roubado, registre um boletim de ocorrência (B.O.) e informe o IMEI à sua operadora para que o aparelho seja bloqueado e não funcione em outras redes móveis.

Se o celular for recuperado, é possível solicitar o desbloqueio. O mesmo vale para casos de bloqueio indevido, desde que devidamente comprovado.

Use o app Celular Seguro

Também é possível baixar e usar o app Celular Seguro, lançado pelo governo federal em dezembro de 2023. Por meio dele, usuários podem cadastrar seus aparelhos e números de telefone no sistema, facilitando o bloqueio imediato em caso de furto ou roubo via conta gov.br.

Dicas finais

Apesar dos avanços tecnológicos, muitos recursos de proteção ainda dependem da ativação prévia pelos usuários.

Além de ativá-los, para aumentar a segurança, recomenda-se: