Vale a pena fazer seguro de celular para o Carnaval?

Os seguros de celular são alternativas que garantem suporte para danos, perdas ou furtos. A cobertura dá mais segurança, especialmente quando o aparelho é usado em eventos com maior risco, como o Carnaval.

Em 2025, o número de aparelhos furtados foi equivalente a um a cada dois minutos durante os cinco dias de comemoração.

Na ocasião, a capital de São Paulo registrou um grande volume de pessoas aproveitando as festividades nos blocos. Foram 16,5 milhões de pessoas nas ruas da cidade durante o período de Carnaval.

O que o seguro de celular cobre?

Assim como em outros seguros, a cobertura para aparelhos celulares depende da apólice determinada em contrato.

Vale ficar atento aos termos usados. Por exemplo, um plano que assegura em caso de furtos, não irá cobrir roubos.

Em alguns casos, a cobertura também é válida para imprevistos em viagens internacionais.

Confira situações que o seguro de celular pode cobrir.

Danos causados em tentativas de furto ou roubo, como quedas;

Problemas elétricos, como curto-circuito, descarga ou oscilações de energia;

Imersão na água;

Roubo com ameaça;

Furto simples ou qualificado.

Como receber o valor do seguro?

A indenização, caso o cliente precise recorrer ao seguro, poderá ser paga de três formas:

A seguradora custeia os reparos, caso seja possível;

O contratante recebe um novo aparelho igual ou com ficha técnica semelhante;

O valor é pago em dinheiro, conforme especificado previamente.

Furtos aumentam no Carnaval

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), no Carnaval do ano passado, foram 2.395 furtos e 1.283 roubos de celulares no estado.

O levantamento considera as ocorrências entre 28 de fevereiro e 4 de março de 2025.

Conheça três opções de seguro de celular

Os três seguros listados abaixo podem ser contratados online, sem necessidade de atendimento presencial.

Seguro Bolsa Protegida Serasa

Pensado para períodos curtos, como o mês de Carnaval, a opção custa R$ 4,90 por mês.

Nesse caso, o plano cobre não só o celular como outros itens levados em furtos e roubos. No entanto, a indenização depende da cobertura escolhida durante a contratação.

Seguro Celular Vivo

Com valores entre R$ 17 e R$ 200, as coberturas variam e a opção mais simples inclui proteção contra roubo e furto qualificado.

A carência para danos é de 30 dias, mas para as ocorrências do plano básico não há tempo mínimo de permanência.

A contratação pode ser feita pelo aplicativo da operadora.

Seguro Celular Itaú

Também com valores a partir de R$ 17, o seguro do banco Itaú oferece cobertura para roubo, furto qualificado, danos acidentais e perda de documentos.

O contrato prevê um limite de dois acionamentos por quebra e um por furto ou roubo no período de um ano.

A contratação também deve ser realizada na aba "Produtos" do aplicativo.